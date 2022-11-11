Bingöl’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de havalimanı kavşağında iki otomobil çarpıştı. Bir otomobilin diğerinin üzerinde yan durduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Genç karayolu Havalimanı kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 SR 456 ve 12 AK 002 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 12 AK 002 plakalı otomobil, diğer otomobilin üzerine çıkarak yan durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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