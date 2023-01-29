Bingöl’de 138 köy yolu, kardan kapalı

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 138 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezde 47, Adaklı’da 21, Genç’te 32, Karlıova’da 9, Kiğı’da 7, Solhan’da 9, Yayladere’de 7 ve Yedisu’da 6 olmak üzere toplam 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Bölgelerde 110 personel ve 3 kar savurma, 20 greyder, 5 dozer, 10 kepçe, 14 loder ve 4 kar küreme aracı ile yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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