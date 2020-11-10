Bingöl’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıl dönümünde törenle anıldı.
Valilikteki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Kadir Ekinci, 49’uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Ercan Aygündüz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile kamu görevlileri, gaziler ve askeri erkan katıldı.
Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende, saatler 09.05’i gösterdiğinde siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende İstiklal Marşı’nın okunması sırasında bayraklar yarıya indirildi.
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