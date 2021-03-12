Bingöl- Erzurum yolunda ulaşıma ‘kar’ engeli

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum kara yolunun 30 kilometrelik bölümü, trafiğe kapatıldı.

Bingöl’de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl- Erzurum yolunun 0-30 kilometresinin, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 09.10 itibarıyla araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

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