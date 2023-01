BinBin’den skuter açıklaması: Her adımı atmaya hazırız

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA) – Skuter paylaşım şirketi BinBin, son dönemde tartışmalara neden olan skuter yoğunluğu sonrası Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, “Hizmet verdiğimiz bölgelerde yaşayan her bireyin hayatını kolaylaştırmak için gereken her adımı atmaya hazırız. Bu kapsamda yüksek teknolojiye sahip cihazlarımızla da her zaman bu iş birliğine açık olduğumuzu, cihazlarımızın toplanması gereken durumlarda da kilitlerin kesilmesi yerine bize bilgi verilmesi halinde kilitleri hemen uzaktan erişimle açabileceğimizi Belediye yetkililerine tekrar ilettik” denildi.

Kadıköy Belediyesi ve skuter firma temsilcileri var olan soruna çözüm üretmek için bugün Kadıköy’de bir araya geldi. Toplantıya katılan firmalardan BinBin konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, “Bugün Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaşı’nın ev sahipliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Sayın Utku Cihan ve sektörümüzün diğer oyuncularının katılımıyla e-skuterların şehir hayatına adaptasyonunu hızlandırmak için verimli bir toplantı gerçekleştirdik” bilgilerine yer verdi.

“İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ”

Her bireyin hayatını kolaylaştırmak adına iş birliğine hazır olunduğunun vurgulandığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Geleceğin ulaşım modelini bugünden şekillendiren, pek çok şehrin temel sorunlarından biri olan trafiğe çözüm üretmek üzere yola çıkmış mikromobilite sektörü olarak yayaların hayatını zorlaştıracak uygulamalara imza atmamızın mümkün olmadığını bir kez daha vurgulamak isteriz. Hizmet verdiğimiz bölgelerde yaşayan her bireyin hayatını kolaylaştırmak için gereken her adımı atmaya hazırız. Bu kapsamda yüksek teknolojiye sahip cihazlarımızla da her zaman bu iş birliğine açık olduğumuzu, cihazlarımızın toplanması gereken durumlarda da kilitlerin kesilmesi yerine bize bilgi verilmesi halinde kilitleri hemen uzaktan erişimle açabileceğimizi Belediye yetkililerine tekrar ilettik.”

“KADIKÖY’ÜN TRAFİĞİ GÜNLÜK 2-3 MİLYON KİŞİYE ULAŞIYOR”

Kadıköy’deki trafik yoğunluğunu rahatlatma konusunda skuterların önemli bir alternatif olduğunun belirtildiği yazılı açıklamanın devamında, “Kadıköy Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre ilçe sınırları içerisinde 500.000’den fazla kişi ikamet etmekte ve bu kişilerin yüzde 25’ini 65 yaşın üzerindeki kişiler oluşturmakta olsa da İstanbul için önemli bir sosyal merkez olan Kadıköy’ün trafiği farklı ilçelerden gelen binlerce kişi ile günlük 2-3 milyon kişiye ulaşmaktadır. Bu noktada bölge trafiğini rahatlamak için en kolay, kullanılabilir, güvenli ve çevreci çözüm olarak, geleceğin ulaşım modeli olacak mikromobilite araçları öne çıkıyor. Bugün fosil yakıtlı araçlarla yapılan kazalara oranla mikromobilite araçlarıyla gerçekleştirilen kazaların oranının çok daha az olduğu gözle görülen bir gerçektir. Kadıköy Belediyesi sınırları içerisinde mikromobilite araçları, özellikle e-skuterlarla gerçekleşen kazalarda hiçbir can kaybı yaşanmamıştır. Bu yönüyle e-skuterların trafik sorununa güvenli bir çözüm sunduğu ortadadır.

“Sadece İstanbul’da ya da Kadıköy’de değil genel olarak hizmet verdiğimiz tüm il ve ilçelerde e-skuterlerin şehir yaşamının uyumlu bir parçası haline gelmesi açısından böyle bir diyaloğun başlatılmış olmasını çok değerli buluyoruz. Bununla birlikte halihazırda 15 ilde 71 ilçede hizmet veren bir şirket olarak Büyükşehir Belediyeleri ve Ulaştırma Bakanlığı nezdinde oluşturulacak çözümlerin daha kapsayıcı ve etkili olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle bu toplantı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde bir çalıştay oluşturulması kararı çıktığını, BinBin olarak bu çalıştay sürecinde de yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla elimizden gelen katkıyı sağlamak için çalışacağımız kamuoyunun bilgisine sunarız.