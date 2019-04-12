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12 Nisan 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Binali Yıldırım: Seçmen söyleyeceğini söyledi, artık söz YSK’nındır
Binali Yıldırım, “Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var
Binali Yıldırım, “Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var"
Öne ÇıkanPolitika Haberleri

Binali Yıldırım: Seçmen söyleyeceğini söyledi, artık söz YSK’nındır

Editör Editör

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var” dedi.  Yıldırım, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki, bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta. Saygılarımla.”

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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