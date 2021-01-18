Binali Yıldırım, Manisa Valisi Karadeniz’i ziyaret etti (2)

BİNALİ YILDIRIM’DAN, MANİSA’DA ZİYARET TRAFİĞİ

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Manisa İl kongresi için geldiği kentte bir dizi ziyarette bulundu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Ege Bölgesi’nin en büyük tarih, kültür ve eğlence parkı olan Şehzadelerpark’ı ziyaret etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadelerpark hakkında Yıldırım’a bilgi vererek, parktaki eserleri tanıttı. Miniaşehzadeler, Diaromik Mesir Müzesi, Şehzade Figürleri ve Masal Park gibi dört ayrı temanın yer aldığı Şehzadelerpark’ı gezen Yıldırım, Başkan Çelik ve Manisa milletvekillerine, vatandaşa verilen hizmet için şükranlarını sundu. Yıldırım, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ı da ziyaret etti. Ardından Yıldırım, ilçede turşu, hazır yemek, salamura yaprak ve haşlama bakliyatlar gibi alanda faaliyet gösteren işletme sahibi İlhan Albayrak’ı ziyaret etti. İşletmede incelemelerde bulunan Yıldırım, son olarak Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz’ü ziyaret ederek, kentten ayrıldı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)

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