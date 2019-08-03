  • Haberler
  • Yazarlar
    • Yazarlar

      Binali Yıldırım kırgın, küskün, kızgın

      Orhan Uğuroğlu -
      Şahsi web sayfasına göre vaatleri ile hala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a çok yakın bir siyasetçi, “Binali Bey, kırgın, küskün ve kızgın” dedi.
      Yazarlar

      HALEP’te KARA KADI’nın ÖLDÜRÜLMESİ (1528)

      Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
      Kara Kadı 1528 yılında Haleb'e maliye müfettişi olarak gönderilir. Halk arasında KARA KADI diye şöhret kazanan bu kadı efendi Haleb'de 2 yıl kadar kalır ve halkı canından bezdirir.
      Yazarlar

      Kamu bankalarından faiz indirimi hamlesi

      Murat Özbülbül -
      Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların faiz indirmeye yakın zamanda başlayacağını açıklamıştı.
      Yazarlar

      Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu Denklemi

      Ahmet Özal -
      Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan'a "Parti mi kuracaksınız" sorusunu yönelttiğini, Babacan'ın da "Şu anda düşünmüyoruz ama bir platform olarak çalışıyoruz" yanıtını verdiğini söyledi.
type here...
Ana Sayfa Yazarlar Binali Yıldırım kırgın, küskün, kızgın
Yazarlar

Binali Yıldırım kırgın, küskün, kızgın

Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğlu

-

5
0

Şahsi web sayfasına göre vaatleri ile hala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a çok yakın bir siyasetçi, “Binali Bey, kırgın, küskün ve kızgın” dedi.

Binali Yıldırım’ın siyasi kariyerini hatırlatayım:

1994 – 2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri’nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı.

1994 yılından 23 Haziran 2019 tarihindeki İstanbul seçimine kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın “en güvendiği” yol arkadaşı idi.

- Reklam -

1999-2002 yılları arasında gemi işletmeciliği ve armatörlük yaptı.

Sosyal medyada kendisi ve ailesinin yazılan ve paylaşılan mal varlığı doğru ise hayli zengin durumda…

3 Kasım 2002 genel seçiminde AKP İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007’de AKP’den Erzincan milletvekili seçildi ve Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AKP İzmir milletvekili seçildi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki görevini sürdürdü.

Özgeçmişine yazmayı utandı mı bilmem ama 2014 yerel seçiminde Erdoğan tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi ama CHP’den 14 puan fark yiyerek seçilemedi…

Kasım 2015’de tekrar AKP Erzincan Milletvekili seçildi ve 64. Hükümet’te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak yine yer aldı.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından azledilmesi nedeniyle Mayıs 2016’da AKP Genel Başkanı seçildi. 65. Hükümeti kurdu, başbakan oldu…

Devlet Bahçeli’nin önerisi ve desteği ile 16 Nisan referandumu ile parlamenter rejim yerine cumhurbaşkanlığı rejiminin oluşmasında etkin rol oynadı.

24 Haziran 2018 erken seçiminde AKP İzmir milletvekili oldu… Erdoğan da 2. Kez cumhurbaşkanı seçildi…

“Tek adam” rejimi yürürlüğe girince Başbakanlık yürürlükten kalktı başbakanlık koltuğu Yıldırım’ın elinde kaldı…

 Binali Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Son Başbakanı” olarak tarihe geçti.

12 Temmuz 2018’de MHP’nin desteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi…

31 Mart seçiminde Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday gösterildi.

Erdoğan’ın, “istifasına gerek yok” demesi üzerine Binali bey dünya siyaset tarihine geçen şu yorumu yaptı:

“Belediye Başkanlığı seçimi siyasi faaliyet değildir, Meclis Başkanlığından istifa etmem gerekmez…”

Anayasa profesörleri, hukukçular, siyasiler, gazeteciler bu veciz siyasi yoruma rağmen eleştirilerini sürdürünce Yandaş Seçim Kurulu da, “adaylığın düşer” yorumu yapınca 18 Şubat 2019’da Meclis Başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı.

Ve…

31 Mart’ta 13 bin farkla Millet İttifakının CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı seçimi kaybetti.

AKP’nin, “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik” şeklinde sloganlaşan itirazlarına Yandaş Seçim Kurulunun 7 üyesi hukuk dışı bir kulp takınca YSK İstanbul seçimini iptal etti.

23 Haziran’da Binali Bey bu kez 800 bin oy farkla seçimi kaybetti.

Değerli okurlarım,

Erdoğan’a çok bağlı bir isim olan 64 yaşındaki Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı gibi önemli bir makamdan alınarak Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

Çünkü AKP Bekir Bozdağ’ın tanımlaması ile “Tayyip’in Partisi”

Erdoğan’ın Binali Yıldırım tercihinin yanlış olduğu genç siyasetçi İmamoğlu’nun gösterdiği başarı ile kanıtlandı.

Erdoğan gençlik yıllarından bu yana siyaset yapıyor ve “her şeyi ben bilirim…” gibi bir anlayışla AKP’yi de devleti de yönetiyor ki aldığı kararlar da ortada.

AKP’nin İstanbul ve Ankara’da yaşadığı siyasi hezimetin tek sorumlusu Erdoğan’dır…

Peki, Binali Yıldırım Bey nerede?

Meclis Başkanlığını da kaybeden Yıldırım sade bir milletvekili olarak yakın siyasi arkadaşının deyimi ile “kırgın, küskün ve kızgın…”

Neden bu kadar tepkili olduğunu sorunca şu yanıtı aldım:

“Binali Bey İstanbul’a aday olmak istemedi. Ancak Erdoğan’ı ikna edemedi.

23 Haziran’dan sonra unutulduğunu düşünüyor. 800 bin oy farkı ile kaybettiği siyasi itibarının Erdoğan tarafından yeni bir görevlendirme ile unutturulacağını düşünüyordu.

Bu gecikme AKP içinde de ‘Yıldırım seçimde çok isteksizdi AKP bu yüzden İstanbul’u kaybetti’ eleştirilerinin artmasına neden oluyor. Binali Bey de haklı olarak üzülüyor…”

Değerli okurlarım,

Siyaset şöyledir: Kazanırsanız zirvede, kaybederseniz diptesiniz…

Şu önemli kulis bilgisini de yazayım.

Binali Yıldırım da dost meclislerindeki siyasi sohbetlerinde Erdoğan’ın, damadı Albayrak’ın ekonomi yönetimindeki hatalarından açıkça söz ediyor…

- Reklam -
Önceki İçerikYouTube’da HD video indirme dönemi başlıyor
Sonraki İçerikBayram öncesi ‘zoonotik hastalık’ uyarısı
Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Yaşam HaberleriEditör -

112’ye gelen çağrıların yüzde 66,6’sını asılsız

İçişleri Bakanlığı, '112 Acil Çağrı Merkezleri'ne, 2019 yılının 7 ayında toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldiğini, bunların 13 milyon 947 bin 30’unu (yüzde 66,6) ise asılsız çağrıların oluşturduğunu açıkladı.
Devamını Oku
Ekonomi HaberleriEditör -

Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Devamını Oku
BeşiktaşEditör -

Beşiktaş’ta divan başkanlık seçimi başladı

Beşiktaş Kulübü'nde Divan Başkanlık seçimi başladı.
Devamını Oku
Eğitim HaberleriEditör -

2023 yılında hedef 200 bin yabancı öğrenci

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının 2023 yılında 200 bin olarak hedeflendiği açıklandı.
Devamını Oku
Magazin HaberleriEditör -

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı
Devamını Oku
Teknoloji HaberleriEditör -

Jeff Bezos, 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı

Dünyanın önde gelen alışveriş platformlarından Amazon'un kurucusu ve patronu Jeff Bezos, sürpriz bir kararla şirkette bulunan 1.8 milyar dolar değerindeki hissesini sattı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Öne ÇıkanMehmet Akgün -

TCDD’nin Tarihi Binaları Medipol Üniversitesi’ne Devrediliyor

TCDD binalarının Medipol Üniversitesi'ne devredilmesi tepki çekmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası açıklama yaptı.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

Mansur Yavaş: Üretime Destek Olmaktan Başka Çaremiz Yok

Mansur Yavaş, "Ankara’yı sanayinin başkenti olacak şekilde üretimin her alanında diğer ülkelerin başkentleri ile yarışabilir bir konuma getirmek istiyoruz" dedi.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Yazarlar

HALEP’te KARA KADI’nın ÖLDÜRÜLMESİ (1528)

Kara Kadı 1528 yılında Haleb'e maliye müfettişi olarak gönderilir. Halk arasında KARA KADI diye şöhret kazanan bu kadı efendi Haleb'de 2 yıl kadar kalır ve halkı canından bezdirir.
Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
Devamını Oku
Yazarlar

Kamu bankalarından faiz indirimi hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların faiz indirmeye yakın zamanda başlayacağını açıklamıştı.
Murat Özbülbül -
Devamını Oku
Yazarlar

Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu Denklemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan'a "Parti mi kuracaksınız" sorusunu yönelttiğini, Babacan'ın da "Şu anda düşünmüyoruz ama bir platform olarak çalışıyoruz" yanıtını verdiğini söyledi.
Ahmet Özal -
Devamını Oku
Yazarlar

Erdoğan interaktif lider mi?

2001 yılında Bilkent Oteli Konferans Salonu'nda AKP’nin 74 kurucu üyesi ve partiyi destekleyen bağımsız milletvekilleri huzurunda okunan programda partinin kuruluş ayarlarını oluşturan ilkelerden bahsetmiştim.
Orhan Uğuroğlu -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR