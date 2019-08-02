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Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil

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Malatya’da, partililer ile bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Bugün üzerimize geliniyorsa bunlar beyhude değildir.

S-400’ler meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, Güney hudutlarımızda yaşanan konular, FETÖ mücadelesi, PKK bölücü terör örgütü ile olan mücadele, Türkiye’nin beka mücadelesidir” dedi.

Malatya’ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ardından partililerle bir araya gelen Yıldırım, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bu coğrafyada hayatta kalmanın bedelinin olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bunu biliyoruz. Bugün üzerimize geliniyorsa bunlar beyhude değildir. S-400’ler meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, Güney hudutlarımızda yaşanan konular, FETÖ mücadelesi, PKK bölücü terör örgütü ile olan mücadele, Türkiye’nin beka mücadelesidir; Türkiye’nin gelecekte hem kendisi için hem de bölgesi için var olma mücadelesidir. Birçok zorlukların üstesinden geldik ve bugünlere geldik. Bugün yaşamakta olduğumuz zorluklar da geçecek zorluklardır, bunu biliyoruz ve inşallah çok daha güzel yılları hep beraber yaşamış olacağız” diye konuştu

‘HALKI RAHATSIZ EDEN, BİZİ DE RAHATSIZ EDER’

AK Parti’li Yıldırım, bazı belediye başkanlarının, yakınlarını belediyelerde üst düzey görevlere getirmesiyle ilgili soru üzerine, konunun partilerden bağımsız ele alınması gerektiğini söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu: 

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“Şu partiden, bu partiden bağımsız olarak ele alınması gereken bir meseledir. Her ne kadar kanunlar, mevzuatlar cevaz verse de yöneticilerin kamu imkanlarını kullanırken vatandaşın emanet ettiği sorumlu olduğu yerlerde görev yaparken halkın vicdanını rahatsız edecek tasarruflarda bulunmaması esastır. Liyakat ehliyeti esas alarak memleketin daha ileri gitmesi için en güzel şekilde görev yapması gerekir. Halkı rahatsız eden tabiatıyla bizi de rahatsız eder. ‘Burada efendim senden daha fazla var, benden daha az var’ gibi bir kavga da işi daha vahim hale getirebilir. O yüzden Nepotizm çağlardan beri insanlığın en büyük sorunlarından biridir. Burada mücadelede de ortak bir anlayış partilerin birbirlerini suçlamaları değil, ortak bir anlayışla bu ve buna benzer işlere meydan vermemektir. Şunu da göz ardı etmeyelim; siyasetçinin her türlü yaptığı iş tasarrufları normal vatandaşın yaptıklarına göre çok daha fazla göz önündedir, daha fazla mercek altındadır. Onun için siyasetçi ailesi olmak, siyasetçi yakını olmak esasında bir avantaj değil bazen o yakınlarınız, çocuklarınız hayatı da kararabiliyor. Haksız, yersiz infazlara, istinatlara da maruz kalabiliyorsunuz. O yüzden hangi konumda olursak olalım esas olan ehliyet olmalı, liyakat olmalı ve tabi ki kamunun vicdanını rahatsız edecek tasarruflardan da uzak olunmalıdır.”

Binali Yıldırım, açıklamalarının ardından kentteki temaslarına devam etti.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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