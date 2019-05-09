Binali bey istifa et demokrasiye biat et

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili “Kim kazanırsa kazansın, İstanbul’a helali hoş olsun. Kazanan İstanbul olsun” dedin…

O zaman gel istifa et demokrasiye biat et ve yeniden aday olma, AKP ise aday dahi çıkarmasın…

Neden mi? Anlatayım…

“Binali Yıldırım olarak kazanmanın gururunu, kaybetmenin de olgunluğunu taşıyabilecek biriyim” dedin…

“Bizim anlayışımızda demokrasinin kazanması önemlidir” dedin…

“Seçilirsem hizmet ederim, seçilemezsem tebrik ederim” dedin…

“Bundan sonra sonuç ne olursa olsun, İstanbul halkının takdiridir. Onların kararı başımın üstündedir” dedin…

“Asıl makam insanların gönlünde olandır” dedin…

17 Nisan’da Merhum Turgut Özal’ın anma gününde bana, “Ne yapalım, kaybettik,” dedin…

O zaman gel ben neden yapman gerektiğini de ne yapman gerektiğini de açık seçik anlatayım.

Neden bunları yapman gerekiyor;

Çok gönülsüz idin ki “Emir” verilerek TBMM Başkanlığına veda ederek zorla aday yapıldın.

31 Mart gecesi seçimi 3 bin oy farkı ile kazandığını söyledin.

Ancak kandırıldın, aldatıldın çünkü kaybettin.

Ekrem İmamoğlu defalarca sayılan sandıklardan 13 bin oy farkı ile seçimi kazandı.

İl seçim kurulu tüm belgelerin şaibesiz, hilesiz, hatasız olduğunu tescil etti ve hak ettiği mazbatayı, millet ittifakının CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’na verdi.

İstanbul’u kaybetmenin şaşkınlığı ile hangi gerekçe ile seçimi iptal ettireceğinizi şaşırdığınızdan bavullar dolusu alakasız belge ile YSK’ya itiraz hakkınızı kullandınız.

Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan ilçe kaymakamlarının oluşturduğu sandık kurul memurları listeleri, ilçelerin seçim kurulu başkanları olan o ilçelerin en kıdemli hâkimlerine gönderttiniz.

Seçimlerin tarafsızlığının teminatı olan o hakimler gelen listelerdeki isimleri sandıklarda görevlendirdiler.

Neymiş efendim o listelerdeki bazı isimler kamu bankalarının “personeli” imiş.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atila’ya, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti memurudur” diye sahip çıkmadınız mı?

Şimdi bu kıdemli hakimler ve sandık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız. Peki, ya beraat ederlerse? Seçimin iptali için, “atı alan Üsküdar’ı geçti” mi diyeceksiniz?

O hakimler, listeleri kaymakamlar gönderdi. Yasaya göre bu görev onların derse kendi atadığınız kaymakamlar hakkında da suç duyurusunda bulunacak mısınız?

Konuşmayan 7 YSK üyesinin yerine, Maşallah başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı olmak üzere tüm AKP’liler konuşuyor ama milleti de ikna edemiyorlar.

AKP aleyhine düşünen, konuşan yazan gazeteciler dahi senin için, “devlet adamı” diyorlardı ki örneğin Deniz Zeyrek gibi bir hayranın bile pişmanlığını dile getirdi.

Binali Yıldırım beyefendi şimdi de “ne yapman” gerektiğini söyleyeyim.

Öncelikle yeniden aday ol ya da olma ama kendinin ve 1. Derece yakınlarının mal varlığını lütfen açıkla.

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanına giderek, “yeniden kaybetmeyi istemem, adaylıktan istifa ediyorum” demen,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözünü hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanım AKP olarak 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde aday göstermeyelim. Demokrasimiz yara almasın” demen inan bana seni demokrasi kahramanı yapacaktır.

Kaybettiğin itibarını sana geri kazandıracaktır.

Ayrıca AKP de Erdoğan da demokrasi de kazanacaktır…

Sayın Yıldırım,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük badirelerden geçerek 100. Yılına hazırlanıyor. Bu büyük devlet siyasi hırs ve mülahazalarla değer kaybettirilemez.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tüm kamu kurum ve kuruluşlarını yönettiği gibi yerel yönetimleri de yönetmeye, hatta onları da sisteme entegre etmeye çalışıyor.

Demokrasiyi benimseyin, Türkiye’yi 23 Haziran’da yeni bir ekonomik ve siyasi kriz ortamına sürüklemeyin.

Gün başta ekonomik kriz olmak üzere terörle mücadele günüdür.

2023’e kadar taşıyacağınız Türkiye’yi yeni bir siyasi krizle karşı karşıya bırakmayın.

Unutmayın İstanbul’da seçimi ikinci kez kaybedeceksiniz ki bu da Erdoğan’ın meşruiyetini tartışılır hale getirecektir.

Ortaya çıkacak tablo da yeni iki erken seçimi yani Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini gündeme getirecektir.

O zaman açık seçik soruyorum: Bunu mu istiyorsunuz?

Gelin bu FETÖ oyununa düşmeyin.