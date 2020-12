Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de bulunan ve bin yıllık olduğu tahmin edilen Yakutiye Medresesi’nin bir bölümü yağan yağmur sonrası çöktü. Mardinli Araştırmacı Yazar İbrahim Yüksel, bir zamanlar ilim, irfan yuvası olan medreseye sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Bu yapı Artuk Bey’in oğlu Yakut Bey tarafından 1071’den sonra Anadolu’da Türk- İslam mimarisi kapsamında inşa edilen ilk mimari yapıtlardan biridir” dedi.

Mardin, tarihi ve mimari dokusuyla açık hava müzesi konumunu korurken, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor. Savur Kapı Mahallesi’nde bulunan ve bin yıllık olduğu tahmin edilen Yakutiye Medresesi’nin bir bölümü bakımsızlık nedeniyle çöktü. 1920’ye kadar medrese olarak kullanılan yapının bir bölümü daha, geçtiğimiz günlerde yağan yağmurla çöktü.

‘BİN YILLIK ESER CAN ÇEKİŞİYOR’

Mardinli Araştırmacı Yazar İbrahim Yüksel, bir zamanlar ilim, irfan yuvası olan medreseye sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Bu yapı, Artuk Bey’in oğlu Yakut Bey tarafından 1071’den sonra Anadolu’da, Türk- İslam mimarisi kapsamında inşa edilen ilk mimari yapıtlardan biridir. Tarihi vesikalarda Yakutiye Medresesi olarak geçer. 1929 yılında Mardin’de ağır ceza hakimiyken kentin tarihini yazan Abdulgani Fahri Bulduk kitabında Yakutiye Medresesi olarak tarif eder burayı. Birçok tarihi vesikalarda ismi zikredilmektedir. Osmanlı arşivlerinde kayıtları vardır. Her yağmur sonrası biraz daha yıkılmakta olan bin yıllık bu yapının acilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca el atılarak onarılmasını bekliyoruz. Bin yıllık tarihi eser can çekişiyor maalesef” diye konuştu.

