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24 Nisan 2019
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Alper Taşdelen: “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal aydınlığı”
Alper Taşdelen: “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal aydınlığı”
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Bin çocuk Anıtpark’tan Ata’sına seslendi

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Alper Taşdelen: “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal aydınlığı”

Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, 10. yılında Anıtkabir’in hemen yanında bulunan Anıtpark’ta verdiği konserle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Çocukların, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda söylediği şarkılara binlerce Ankaralı eşlik etti.

Ankaralılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl coşkusunu bu yıl Anıtpark’ta yaşadı. 10. yılını da kutlayan Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu’nun söylediği barış ve dostluk şarkılarına binlerce vatandaş hep bir ağızdan eşlik etti.

Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu “10. Yıl Büyük Konseri”ne ev sahibi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım katıldı.

Alper Taşdelen, konser öncesi çocuklara seslenerek,  “Sevgili çocuklar, umudumuz sizsiniz, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, umutla, bilimle Mustafa Kemal’in aydınlığı ile kucaklıyorum” dedi. Taşdelen konuşmasında, Atatürk’ün “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz” sözlerini hatırlattı.

Dünyada hiçbir önderin ulusunun en büyük bayramlarından birini çocuklara armağan etmediğini ifade eden Taşdelen, “Atatürk’ün Çankaya’sında onun çocuklara verdiği değerin farkında ve bilincinde olarak biz de kendimizi ‘en çok çocukların belediyesi’ olarak tanımlıyoruz” diye konuştu.

“ATATÜRK’ÜN ADI BU VATANIN HER KARIŞ TOPRAĞINDA VAR”

Her türlü saldırıya rağmen hiçbir gücün, hiçbir terör örgütünün ülkeyi bölemeyeceğini ve nereden gelirse gelsin terörün her türlüsünü kınadığını vurgulayan Alper Taşdelen, “82 milyonun ortak kahramanı, bu ülkeyi yoktan var eden Mustafa Kemal Atatürk’ün adı bu vatanın her karış toprağında var. Atatürk Trakya’nın ayçiçeğinde var, Fırat’ın suyunda var, Çukurova’nın pamuğunda var. Bu ülkeden Atatürk’ün adını silmeye kimsenin gücü yetmez” dedi. Taşdelen’in, “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal aydınlığı” sözleri büyük alkış aldı.  

Siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun, oy versin vermesin 924 bin Çankayalının  belediye başkanı olduğunu ve Çankayalıları sevdiğini ifade eden Taşdelen, “Sevdiğiniz zaman her işin üstesinden gelirsiniz. Biz bu sevgiyi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt sevgisinden öğrendik. Biz bu anlayışla, tüm insanlarımızı yüreğimize alacağız ve herkesi çok seveceğiz” açıklamasında bulundu.   

TBMM Başkanvekili Levent Gök de  çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında “Çocuklarımızı ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk’ün tam karşısında görmekten mutluluk duyuyorum. Bu çocuklarımızın gözlerine baktığım zaman Mustafa Kemal Atatürk’ün gözleri gibi çakmak çakmak bakan gözlerini görüyorum” dedi.

BİN ÇOCUK 23 NİSAN’IN YILDIZI OLDU

Bu yıl kuruluşunun 10’uncu yılını kutlayan “Bin Çocuk Korosu” bu yıl da kutlamaların yıldızı oldu. Çankaya genelindeki 14 okuldan toplam 1057 öğrencinin oluşturduğu koro, 23 Nisan’ı muhteşem bir konserle taçlandırdı.        

Müzik düzenlemelerini usta müzisyen Abdurrahman Tarikçi’nin yaptığı ve Çankaya Belediyesi müzik eğitmenleri tarafından hazırlanan Bin Çocuk, “23 Nisan”, “İzmir Marşı”, “10. Yıl Marşı” gibi eserlerin yanı sıra Zülfü Livaneli’nin “Ey Özgürlük”, Barış Manço’nun “İşte Hendek İşte Deve” adlı şarkılarını da seslendirdi.

“SENDEN DAHA GÜZEL” DERKEN TÜM ÇOCUKLAR ATA’YI İŞARET ETTİ

Anıtkabir’in yanı başında şarkılarını söyleyen çocuklar, finali ise her zaman olduğu gibi Duman’ın “Senden Daha Güzel” adlı parçasıyla gerçekleştirdi. Şarkının nakaratlarında parmaklarıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i gösteren çocuklara alanı dolduran binler de eşlik etti.

Konserin sonunda Başkan Taşdelen, katılan okulların müzik öğretmenlerine teşekkür plaketi takdim etti.

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