Ana Sayfa Güncel Haberler Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye’ye getirildi//Ek Fotoğraflar-2
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kocaeli’de sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı
Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir konteyner evde soğuk damga mühürlü sahte plaka basan 2 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Jandarma Komutanlığı, Gebze ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'ndeki...
Lüleburgaz’da, 1 ton sahte içki ele geçirildi
Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, jandarmanın evde yaptığı aramada, piyasa sürülmek istenen 1 ton sahte içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz'daki...
Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden...
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda, bir köpek tarafından insan kemikleri bulundu. Kemik parçalarının 11 Mayıs 2019’da markete gitmek için çıktığı kızının...
Kısıtlamaya rağmen Habur Sınır Kapısı’nda araç yoğunluğu
Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Orta Doğu'ya açılan Habur Sınır Kapısı'nda yoğunluk sürüyor. Orta...