İSTANBUL (DHA) – İSTANBUL Kültür Üniversitesi tarafından verilen Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı (BİLSAP) Ödülleri sahiplerini buldu. Pandemi dolasıyla maske, mesafe ve hijyen tedbirleriyle gerçekleştirilen ödül töreninde 102 akademik personel ödül aldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde gerçekleşen törende, 2020 yılında hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan çalışmalarıyla bilime, eğitime, topluma ve sanata katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi. Törenin açılış konuşmaları İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ve İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel tarafından gerçekleştirildi.

“BİLİM, EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE SANAT OLMADAN, TAM VE KALICI BİR İYİLEŞME YAŞANAMAZ”

Konuşmasını online olarak gerçekleştiren Dr. Bahar Akıngüç Günver, pandeminin yaşamın her alanında bir kırılma, bir eksen kayması yarattığını ve tarihin, tanıklık ettiğimiz bugünleri merak ve iştahla araştıracağını belirtti.

Bilim, eğitim, araştırma ve sanat olmadan, tam ve kalıcı bir iyileşmenin yaşanamayacağını ifade eden Dr. Akıngüç Günver, “COVID19’u bir ders olarak anımsayabilmemizi sağlayacak olanlar; düşünebilen, sorgulayabilen, araştıran, üreten bilim ve sanat emekçileriyle mümkün. Pandemiyle giderek derinleşen uçurumları aklın aydınlığıyla kapatabileceğimize inanıyorum. Bu noktada insanlığın bilim ve sanata, bilim ve sanat dallarının ise veriye, araştırmaya en önemlisi de kendi içlerinde daha çok dayanışmaya ve iletişime ihtiyaçları var” dedi.

Pandemi döneminde kadın çalışanların da sorunlarına değinen Dr. Bahar Akıngüç Günver, “Kadın çalışma arkadaşlarımın bu süreçte insanüstü bir çabayla çalıştıklarını gözlemliyorum. İş ve özel yaşam dengesinin iç içe geçtiği, çalışma konforumuzun radikal ve zorunlu olarak değiştiği, şartların olağanüstü talepkar olduğu böylesine bir dönemde bir fikri somut bir çıktıya dönüştürmek, yenilik ve girişimcilik için bir titreşim yaratmak oldukça zorlu ve yorucu. Ancak biz İKÜ olarak tüm imkanlarımızla akademisyenlerimizin özgürce çalışması için yanlarındayız” diye konuştu.

“102 AKADEMİSYENİMİZ ÖDÜL ALDI”

“Bugün bizim bütün yılın emeklerini aldığımız bir onur günüdür” diyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2007’de gerçekleştirdiğimiz ödül töreninde 30 akademisyenimiz ödül almıştı. Bugün ise 102 akademisyenimiz ödül aldı. Bu yıl aynı zamanda bir ilki de yaşıyoruz. Araştırmalarımızın sonucu olarak, TÜBİTAK tarafından hazırlanan 2020 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde üniversitemiz ilk 50 arasında yer aldık. Amacımız ilk 50 üniversite arasındaki yerimizi sağlamlaştırmak. Bu başarıya ortak olan tüm araştırmacı arkadaşlarımı kutluyorum.”

İKÜ Rektör Yardımcısı ve Teknoloji ve Proje Destek Birimi Başkanı Prof. Dr. Nihal Sarıer’in sunumuyla devam eden törende, çalışmalarıyla ödül alan akademisyenlere ödülleri, Prof. Dr. Erhan Güzel ve Prof. Dr. Nihal Sarıer tarafından takdim edildi.

“İLK 50 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALDIK”

TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi çalışmalarının ülkemizdeki üniversiteler için önemli bir kılavuz olduğunu vurgulayan İKÜ Rektör Yardımcısı ve Teknoloji ve Proje Destek Birimi Başkanı Prof. Dr. Nihal Sarıer, “2012 yılında başlatılan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi kriterleri doğrultusunda bizler de 2016 yılından bu yana bütün çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da bu çalışmaların ürünü olarak bu endekste ilk 50 üniversite arasında yer aldık. Söz konusu endeks dört boyuttan oluşuyor. Birinci boyut bilimsel ve teknolojik faaliyetler. Bu aşamada yayınlar ve yayınlara yapılan atıflar, ödenekler ve fonları yer alıyor. İkinci boyut fikri mülkiyet hakları. Bu aşamada ise akademisyenler ve öğrenciler girişimciliğe özendiriliyor. Üçüncü boyut iş birliği ve etkileşim, dördüncü boyut ise ekonomik katkı ve ticarileşme” diye konuştu.