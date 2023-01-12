BİLKENT SAHNE AST’TA OCAK AYI BAMBAŞKA

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Bilkent Sahne AST, ocak ayında birbirinden ünlü isimleri ve çok değerli tiyatro eserlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Bilkent Sahne AST, ocak ayında da perdelerini birbirinden ünlü oyuncular ve çok değerli tiyatro eserleri ile aralıyor.

14 ve 28 Ocak tarihlerinde Deniz Fırat Aksoy’un gerçek bir hikâyeden yola çıkarak uyarladığı ve Serhat Nalbantoğlu’nun yönettiği “N’SİN” tiyatro severlerle yine bir araya gelecek. Oyun, Aziz Nesin’in 4 Temmuz 1965’te Moskova’dan dönüşünde polis tarafından gözaltına alınmasını ve akabinde gelişen olayları mizahi bir dille sahneye aktarıyor. 60 yıl sonra bile değişmeyen düzeni hicveden oyun, Ankara Sanat Tiyatrosu prodüksiyonu ile Ekim ayında buluşan “N’SİN”, tiyatro severleri güldürürken aynı zamanda dün ile bugün arasındaki bağı gözler önüne serecek.

“Bu oyunda sizleri işgal yıllarının İstanbul’undan bir doktorun salgın hastalıkla mücadelesine, tıp fakültesinin çiçeklerinden bir yastığa işlenen şiire kadar uzanan nice hissi senet bekliyor…” diyerek Yüz Yüze oyunu hakkında konuşan Sunay Akın 12 Ocak tarihinde Bilkent Sahne AST’ta olacak.

Nergis Öztürk ve Engin Hepileri’yi buluşturan iklim değişikliği eşiğindeki bir dünyada, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan insanoğlunun bu sorusunu, ironik bir klişe ile sahneye taşıyan Akciğer oyunu ise 20 Ocak’ta Bilkent Sahne AST’ta tiyatro severler ile buluşacak.

Cesur bir kasının öyküsü ‘Güneyli Bayan’

Amerikalı yazar Lillian Hellman’ın yaşam öyküsünün, tarihsel gerçeklere dayandırılarak sahnelendiği, cesur bir kadının öyküsünü tiyatro sahnesine taşıyan “Güneyli Bayan” usta oyuncular Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’in başarılı oyunculuğu ile perdeye taşınıyor. İzleyiciyi ilk andan itibaren etkisi altına alacak olan, dramaturjisini Taner Barlas’ın yaptığı, usta oyuncu Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert‘in muhteşem performanslarıyla büyük beğeni topladığı oyun, 23 Ocak günü Bilkent Sahne AST’ta.

Nobel ödüllü yazarın oyunu usta oyuncularla sahnede

15, 21 ve 27 Ocak tarihlerinde ise Nobel ödüllü İtalyan yazar Dario Fo tarafından yazılmış; Mahir İpek, Mehmet Ulusoy, Yıldırım Şimşek gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı, iki perdelik tiyatro oyunu “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’’ Bilkent Sahne AST’ta tiyatro severlerle bir araya gelecek.

Kahkaha dolu bir ocak

13 Ocak tarihinde ise Baturay Özdemir stand-up gösterisi ile kahkaha dolu bir akşama imza atacak.