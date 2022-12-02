Bilkent Sahne AST, Aralık’ta bambaşka

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Bilkent Sahne AST, Aralık ayı boyunca yine birbirinden ünlü isimleri ve çok değerli tiyatro eserlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Bilkent Sahne AST, Aralık ayında da perdelerini birbirinden ünlü oyuncular ve çok değerli tiyatro eserleri ile aralıyor.

3, 11, 17 ve 23 Aralık tarihlerinde Deniz Fırat Aksoy’un gerçek bir hikâyeden yola çıkarak uyarladığı ve Serhat Nalbantoğlu’nun yönettiği “N’SİN” tiyatro severlerle bir araya gelecek. Oyun, Aziz Nesin’in 4 Temmuz 1965’te Moskova’dan dönüşünde polis tarafından gözaltına alınmasını ve akabinde gelişen olayları izleyiciye mizahi bir dille sahneye aktarıyor. 60 yıl sonra bile değişmeyen düzeni hicveden oyun, Ankara Sanat Tiyatrosu prodüksiyonu ile Ekim ayında buluşan “N’SİN”, tiyatro severleri güldürürken aynı zamanda dün ile bugün arasındaki bağı gözler önüne serecek.

6 Aralık’ta ise Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşman’ı buluşturan konuk etkinlik “Kelepçe Kullanma Kılavuzu” Bilkent Sahne AST’ta olacak. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bu sorguda oldukça zeki ve entelektüel bir kadın, pek de zeki olmayan inatçı bir polisin karşısında kendinden emin, göz altı süresinin bitmesini beklerken polis sadece teşkilattan ve çalışma hayatından kurtulmak derdinde.

16 Aralık’ta ise Begül Erhan’ın Gitar Resitali saat 16.00’da Bilkent Sahne AST’ta olacak.

Nobel ödüllü yazarın oyunu usta oyuncularla sahnede

10 ve 24 Aralık tarihlerinde ise Nobel ödüllü İtalyan yazar Dario Fo tarafından yazılmış; Mahir İpek, Mehmet Ulusoy, Yıldırım Şimşek gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı, iki perdelik tiyatro oyunu “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’’ Bilkent Sahne AST’ta tiyatro severlerle bir araya gelecek. Saat 20.00’de sahnelenecek oyunda; Mehmet Ulusoy, Mahir İpek, Çağlar Deniz, Yıldırım Şimşek ve Hazal Pekgöz izleyicinin karşısında olacak.

29 Aralık saat 19.30’da konuk etkinlik olarak Onur Öztürk’ün Gitar Resitali Bilkent Sahne AST’ta sanat severlere unutulmaz anlar yaşatacak.