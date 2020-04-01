Koronavirüs korkusu, vitamin ve gıda takviyesi tüketimini de patlattı. Ancak bilinçsiz ve gelişi güzel tüketilen gıda takviyeleri ve vitaminlerin, enfeksiyondan korumaktan ziyade vücuda zarar verebildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Kenan Yıldırım, herkesin kendine has bir bağışıklık direnci bulunduğunu söyledi.

Yıldırım, “D vitami, demir, B12, E vitamini ve çinko takviyesini uzman önerisi olmadan, kendi kendinize alıp kullanmayın. Bilinçsizce kullanılan gıda takviyeleri karaciğer toksisitesine ve böbrek hücrelerine zarar verebilir” dedi.

Yaz aylarına kıyasla, kış aylarında bağışıklık sistemimiz daha zayıf hale geliyor. Uzmanlar bağışıklık sistemimizi ne kadar güçlü tutarsak vücudumuzun virüslere karşı direncinin de o kadar arttığını vurguluyor. Bütün dünyada toplumsal hayata darbe vurarak büyük bir sorun haline gelen Koronovirüsün (Covid-19) bazı insanlarda ağır sonuçlar göstermesi, bazılarında ise normal gribal enfeksiyon gibi seyretmesinin sebebinin kişinin bağışıklık sistemi olduğuna dikkat çeken Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Kenan Yıldırım, vücudumuzun sadece virüslere karşı değil aslında binlerce kanser hücresine karşı da her gün mücadele ettiğini dile getirdi.



Bağışıklık sisteminin vücut için hayati önemde olduğuna değinen Yıldırım, “Vücudumuzda bir gün içerisinde binlerce kanser hücresi oluşmaktadır. Biz farkına varmadan bağışıklık sistemimiz kanser hücrelerini yakalayıp yok eder. Bu durum bağışıklığın güçlü olduğu zamanlarda etkili olmaktadır. Ancak kanser hücreleri ve virüsler bağışlık sistemimizin zayıf olduğu zamanı yakaladıklarında immün sistemi (bağışıklık sistemi) çökertmektedirler” ifadesini kullandı.

