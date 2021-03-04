“Bilinçsiz masaj felç ve kalıcı sakatlıklara neden olabilir” uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Sena Tolu, ehil olmayan kişiler tarafından yapılan masajın felce varan yıkıcı etkileri olabileceğini belirterek, “Kalp ve beyin pili olan hastalar elektromanyetik masaj aletlerinden uzak durmalı, deri enfeksiyonu, damar tıkanıklığı olanlar, kan sulandırıcı ilaç kullananlar ve kanser hastaları masaj uygulaması yaptırmamalı.” ifadelerini kullandı.



Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sena Tolu, eğitimsiz kişiler tarafından yapılan masaj uygulamalarının özellikle kemik erimesi, omurgada kireçlenme, bel ve boyun fıtığı hastalarında omurga kırıkları, sinir yaralanmaları, felç ve kalıcı sakatlıklara neden olabileceğini belirtti.

Yaydıkları elektromanyetik dalgalar nedeniyle elektronik masaj aletlerinin kalp ve beyin pili olan hastalarda kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Tolu, şunları kaydetti:

“Deri enfeksiyonu, damar tıkanıklığı, kırık tespit edilen hastalar, kan sulandırıcı ilaç kullanan ya da kanser tespit edilen hastalarda da masaj uygulaması yapılmamalı. Gebelikte ise masaj uygulanacak bölge, uygulanma şekli ve şiddeti uygulama öncesinde mutlaka hekime danışılmalı. En ufak bir ağrıda bile aile fertleri birbirine cihazla ya da elle uyguladıkları şiddetli basınçla masaj yapıyor. Yanlış masaj var olan sorunu düzeltmediği gibi ciddi risklere ve komplikasyonlara yol açabiliyor. Son dönemde yanlış masaj kaynaklı sorunlarda artış gözlemliyoruz.

Özellikle Kovid-19 pandemisinde televizyon ve bilgisayar başında hareketsiz geçirilen uzun saatler kas ve eklem ağrılarını tetikliyor. Ağrılardan kurtulmak için ev tipi masaj aletleri kullanmak veya eğitimsiz kişilere masaj yaptırmak ise sorunu daha büyük ve kalıcı hale getirebiliyor. Bu yüzden yanlış masajın olası riskleri ve komplikasyonları göz ardı edilmemeli. Masajı doktorunuz önermediyse ve masaj eğitimi olan bir terapist uygulamıyorsa yaptırmayın.”

“Doğru masaj, zihinsel rahatlamayı da destekliyor”

Tolu, doğru masajın soruna odaklı olması ve eğitimli kişilerce yapılması gerektiğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

“Masajdan beklenilen etkinin elde edilebilmesi için kişinin rahat yatar pozisyonda olması ya da uygulama yapılacak bölge kaslarının tam gevşediğinden emin olunması çok önemlidir. Kıyafetlerin sıvazlanarak toplandığı bölgelerde dolaşım zorlaşacağı ve kişiyi rahatsız edeceğinden, giysilerin, saat, kolye, bilezik gibi takıların çıkarılması gereklidir. Yine amaca göre masaj öncesinde sıcak uygulama yapılmalı ve bitiminde uygun solunum ve gevşeme gibi egzersiz tedavisi eklenmelidir.

Doğru masaj, fiziksel rahatlamaya ek olarak, zihinsel rahatlamayı da destekliyor. Masaj tedavisinde öncelikle temel amaç belirlenmeli. Basınç, sıvazlama, ovma, yoğurma, vurma ve titreşimlerden oluşan masaj tekniğiyle masajın yoğunluk, ritim ve süresi kişiye, problemine ve tedavi hedefine göre programlanmalı, kombinasyonlar arzu edilen etki elde edilene kadar değiştirilerek düzenlenmeli. Bu da masajı uygulayan kişinin mesleki bilgi, deneyim ve becerisine bağlıdır.”​​​​​​​