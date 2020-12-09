Bilinçli Tüketici,Bilinçli Esnaf

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, “Tüketiciyi korumak için hem satıcı ve tedarikçi esnaf ve sanatkarlarımızı, hem de tüketicilerimizi bilgilendirmeve bilinçlendirilme çalışmalarına ağırlık vermek zorundayız.” dedi.

Esnaf ve tüketici ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantı, ANKESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, “Hem tüketicilerimizin korunması hem de esnaf ve sanatkarlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması adına Tüketici Hakem Heyetlerinin çalışmalarını çok önemli buluyoruz.” dedi.



ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, “Sosyo-ekonomik ve tarihi bir yapılanma olan Ahilik teşkilatının mensupları esnaf ve sanatkarlarımız asırlar öncesinde iş ve meslek ahlakına, ticarette ahlak kavramına büyük önem vermiştir. Ayıplı mal satan esnaf ve sanatkar için kullanılan ‘Pabucun dama atılması’ deyimi bizlere geçmişteki örnek bir Ahi uygulamasından kalmadır. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli’nin aşıladığı yüksek ticaret ahlakı ve ilkeleri, günümüzde bizlere bugün bile yol göstermeye devam etmektedir.

Tüketiciyi koruyan ve esnaf ile tüketici arasındaki uyuşmazlıkların çözümü noktasında ANKESOB olarak bizler de bir takım uygulamalarda bulunuyoruz. Satıcı veya tedarikçinin esnaf ve sanatkar olduğu tüketici ile yaşanan sıkıntılarda ANKESOB Disiplin Kurulumuz uyuşmazlıkların çözümünde önemli görevler üstlenmekte, tüketicinin sorunlarını yüzde 90 oranında çözerek, Tüketici Hakem Heyetleri’nin yükünü de hafifletmektedir. Neticede üreticiler olarak, esnaf ve sanatkar olarak bizler de aynı zamanda birer tüketiciyiz. Tüketiciyi korumak için hem satıcı ve tedarikçi esnaf ve sanatkarlarımızı, hem de tüketicilerimizi devamlı bilgilendirme ve bilinçlendirilme çalışmalarına ağırlık vermek zorundayız. Tüketici-esnaf arasındaki sürdürülebilir ilişkinin devamlılığını sağlamak zorundayız. Bilinçli tüketici, bilinçli satıcı olursa sorunlar ve uyuşmazlıklar azalır.” diye konuştu.



ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, “Toplantımızın amacı, Ankara ilimizde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetleri’nde faaliyet gösteren oda başkanlarımızın en çok karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunları bakanlığımız yetkililerine iletmek ve sonuçta da bu sorunları asgari seviyeye indirmek için gerekli adımları atmak. Bu nedenle bugün bizlerle beraber olan Bakanlık yetkililerimize, tüketici hakem heyetlerine görev alan oda başkan ve vekillerimize çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel de konuşmasında şunları kaydetti: “Ziyaretimizin ve toplantımızın amacı; esnaf, tüketici ilişkileri. Esnaf ve tüketici birbirini tamamlayan iki kavramdır. Esnaf olmazsa tüketici olmaz, tüketici olmazsa esnaf olmaz. Özünde baktığımızda bütün işletmelerin temel amacı tüketici tercih taleplerini kendine doğru çekebilmek. Ticari hayatta ister istemez esnafla tüketici arasında, esnafla tacir arasında ya da tacirle tüketici arasında sorunlar da yaşanıyor. Genel Müdürlüğümüzün temel amacı; bütün bu sorunları minimum seviyeye indirebilmek. Bu kapsamda esnaf odaları, esnaf ve sanatkarlarımız bizim önemli paydaşlarımızdan birisi. Hakem Heyeti üyelerinden birisi de zaten esnaf odası temsilcisi. Proje kapsamında birçok toplantı yaptık, tüm paydaşlarımızı dinlemeye çalıştık. Bu kapsamda sizlerle de görüş alışverişinde bulunmak istedik. Dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz..”