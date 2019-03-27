7.6 C
Ankara
27 Mart 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri ‘Bilim Şenliği’nin 5’incisi düzenlenecek
Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, bu yıl 5’incisi düzenlenecek ‘Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yapacak.
Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, bu yıl 5’incisi düzenlenecek ‘Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yapacak.
Kültür-Sanat Haberleri

‘Bilim Şenliği’nin 5’incisi düzenlenecek

Editör Editör

-

7
0

Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, bu yıl 5’incisi düzenlenecek ‘Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. 30 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek şenliğe gençlik ve spor kulüpleri katılım gösterirken, 8 – 13 yaş grubu çocuklar için 80’in üzerinde deneyimleme alanı hazırlanacak.

Venezia Mega Outlet, Çarşı Pazar katındaki etkinlik alanında gençlik ve spor kulüplerinin de katılımı ile fizik, kimya, biyoloji, astronomi, uzay, havacılık, uçak, zeka oyunları, kodlama, robotik alanlarında 80’nin üzerinde deneyimleme alanı hazırlayacak. 30 Mart Cumartesi gerçekleşecek olan etkinlikte çocukların farklı bilim alanlarını öğrenmesi ve eğlenmesi amaçlanıyor.

Program, 11 – 14 yaş grubu çocukların mini mehter marşı gösterisi ile başlayacak. Göksu Gençlik ve Spor Kulübü, Yeşilpınar İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü, Okyanus İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Pusula Gençlik ve Spor Kulübü, FSM Gençlik, Bahçelievler İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü ve Mavi Mercan İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü’nün katılacağı etkinlik ücretsiz olarak saat 12.00 – 18.00 arasında gerçekleşecek.

Önceki İçerikKaraman’da ‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’ etkinliği
Sonraki İçerikCSO ve MFÖ aynı sahnede buluştu
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Alman silah üreticisi firmalardan Heckler & Koch’un, işletmesinin ekonomik şartlarını gerekçe göstererek, çalışanlarını ücretsiz mesai yaptırmaya başladığı ortaya çıktı.

Alman silah üreticisi Heckler & Koch mali krizde

Editör -
Alman silah üreticisi firmalardan Heckler & Koch’un, işletmesinin ekonomik şartlarını gerekçe göstererek, çalışanlarını ücretsiz mesai yaptırmaya başladığı ortaya çıktı.

Kalın bağırsak kanserinde ciddi risk faktörü: Kalıtım

Baharın gelmesiyle göz alerjileri tırmanışa geçti

Teknosa iki yeni Preo akıllı saati satışa çıkardı

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71