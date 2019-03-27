‘Bilim Şenliği’nin 5’incisi düzenlenecek

Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, bu yıl 5’incisi düzenlenecek ‘Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. 30 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek şenliğe gençlik ve spor kulüpleri katılım gösterirken, 8 – 13 yaş grubu çocuklar için 80’in üzerinde deneyimleme alanı hazırlanacak.

Venezia Mega Outlet, Çarşı Pazar katındaki etkinlik alanında gençlik ve spor kulüplerinin de katılımı ile fizik, kimya, biyoloji, astronomi, uzay, havacılık, uçak, zeka oyunları, kodlama, robotik alanlarında 80’nin üzerinde deneyimleme alanı hazırlayacak. 30 Mart Cumartesi gerçekleşecek olan etkinlikte çocukların farklı bilim alanlarını öğrenmesi ve eğlenmesi amaçlanıyor.

Program, 11 – 14 yaş grubu çocukların mini mehter marşı gösterisi ile başlayacak. Göksu Gençlik ve Spor Kulübü, Yeşilpınar İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü, Okyanus İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Pusula Gençlik ve Spor Kulübü, FSM Gençlik, Bahçelievler İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü ve Mavi Mercan İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü’nün katılacağı etkinlik ücretsiz olarak saat 12.00 – 18.00 arasında gerçekleşecek.