Bilim Pursaklar Yeni Dehalarını Bekliyor

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Pursaklar Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanlarını yetiştirdiği Bilim Pursaklar Atölyeleri, Ocak Ayı eğitimi için kayıtlara başladı.

Pursaklar Belediyesi, bilim ve teknolojiye çocukları teşvik etmek amacıyla hizmete ve Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirildiği Bilim Pursaklar atölyelerinde, Ocak Ayı eğitimleri için kayıtlara başladı.

Bilim Pursaklar Atölyeleri çatısı altında; Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyeleri olmak üzere toplam 6 farklı atölyelere 6-8, 9-11, 12-14 yaş gruplarındaki çocuklar başvurabilecek.

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‘‘Ülkemizin yarınlarına yön verecek olan çocuklarımızın alanında uzman bilim insanları olabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz’’

Bilimin Merkezi Bilim Pursaklar’ın yeni dehalarını eğitime çağırdığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ocak ayında 6-14 yaş arası tüm çocuklarımız için hazırladığımız robotik kodlama, nanoteknoloji, yapay zekâ ve enerji teknolojileri gibi birbirinden öğretici atölyeler sizleri bekliyor. Ülkemizin yarınlarına yön verecek olan çocuklarımızın alanında uzman bilim insanları olabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bilim ve teknoloji alanına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın, bilime ve teknolojiye ilgilerini artırmaya yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

Bilimsel yolculuğa çıkmak isteyen 6-8, 9-11, 12-14 yaşındaki öğrenciler, eğitimlerle ilgili detaylı bilgi ve randevu için http://bilim.pursaklar.bel.tr adresi üzerinden kayıt olabilecek.