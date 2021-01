Bilim Kurulu Üyesi Turan: Halkımız yılbaşı kısıtlamasına uymuş görünüyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yılbaşının üzerinden 7 gün geçtiğini, yansımasının 10-15 gün sonra görülebileceğini söyleyerek, “Şu an hasta sayılarında bir artış yok. Bu sevindirici. Demek ki halkımız 4 günlük o kısıtlama dönemine harfiyen uymuş görünüyor” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, Ankara Şehir Hastanesi’nde günlük Covid-19 başvurularının sayısının 3 binlerden 100’ün altına düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Turan, “Sayılarda çok ciddi anlamda azalma yaşanıyor. Bunda özellikler kısıtlamaların etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Ben halkımızın duyarlılığının çok arttığını düşünüyorum. Bu nedenle sağlık çalışanları olarak onlara minnettarız. Hem acil servislere hem yoğun bakımlara kabul ettiğimiz hasta sayılarında ciddi azalma oldu. Bu da hepimiz için sevindirici bir haber” dedi.

‘KURALLARA DAHA DİKKAT ETTİLER’

Prof. Dr. Turan, hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının faydasının çok görüldüğünü belirterek, “Özellikle benim kişisel görüşüm; restoranlarda toplu bir araya gelmeler çok sık olarak yaşanıyordu. Bunların olmayışının etkilerinin yansıdığını düşünüyorum. Yine özellikle halkımızın da duyarlılığının arttığını düşünüyorum. Daha dikkatli oldular, kurallara daha dikkat ettiler. Çünkü hepimiz bu süreç içerisinde çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Çok kötü bir virüs ile mücadele ediyoruz. O nedenle halkımızın da son aylarda duyarlılığının arttığını düşünüyorum” diye konuştu.

‘ARTIŞ YOK’

Yılbaşındaki kısıtlamaların etkisiz henüz görülmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Turan, “Yılbaşının üzerinden 7 gün geçti. O nedenle bunun yansımasını 10-15 gün sonra görebiliyorsunuz. Şu an hasta sayılarında bir artış yok. Bu sevindirici. Demek ki halkımız 4 günlük o kısıtlama dönemine harfiyen uymuş görünüyor. Şu an için en azından hasta sayısında bir artış söz konusu değil. Önümüzdeki hafta değerlendirmeyi tekrardan yapacağız” dedi.

