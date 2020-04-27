Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’nın ismi, memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde, 2’nci Etap TOKİ ile Çamiçi Yaylası arasındaki caddeye verildi.

Niksar Belediye Meclisi’nce olağanüstü toplantı yapıldı. Alınan kararla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’nın ismi, memleketi Tokat Niksar’daki 2’nci Etap TOKİ ile Çamiçi Yaylası arasındaki caddeye verildi.

Koronavirüse karşı verdiği mücadele için Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile gurur duyduklarını belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, “Bilim Kurulu üyesi olarak yaklaşık 1,5 aydır koronavirüs ile vermiş olduğu üstün mücadeleden dolayı ve katılmış olduğu tüm programlarda Niksarlı olduğunu, ilçemizin bütün güzelliklerini anlatması bizi gururlandırdı. Biz de hocamızın adını bu caddeye verdik. Niksar halkı olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Bilim Kurulu üyelerimizi bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra Pror. Dr. Ateş Kara hocamın memleketi olan Çamiçi Yaylası, Ardunçlu köyüne misafir etmek, ağırlamak arzusundayız. Tüm kurulu Niksar ilçemize davet ediyorum” dedi.