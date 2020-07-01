Patrona Halil İsyanı, Osmanlı’nın tarihte çok az yaşadığı bir barış dönemini sona erdirmişti. Bu dönemde yapılan bazı yenilikler III. Ahmet’in ve Nevşehirli İbrahim Paşa’nın bu barış dönemini iyi değerlendirdiklerini göstermiyor. Tıpkı Kağıthane kıyısında yapılan ihtişamlı yalıların, lale ve kiraz bahçelerinin Anadolu halkının refah seviyesini göstermediği gibi.