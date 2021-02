Bilim Kurulu üyesi İlhan: Restoranlarda HES kodu, PCR testi istenebilir

Şaduman UNUTMAZ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, normalleşme süreci ile birlikte açılması beklenen restoran ve kafelerde içeriye girişte HES kodu, çalışanlardan PCR testi istenebileceğini, süre kısıtlaması uygulanabileceğini söyledi. İlhan, bu arada kapıda yemek için sıra oluşturulmaması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, “Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” dedi. Koronavirüs salgınında ‘yerinde karar’ dönemiyle illerde salgının seyrine göre faaliyet gösterecek restoran ve kafelerde, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kriterler uygulanacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokağa çıkma kısıtlamasının peyderpey azaltılabileceğine dikkat çekerek, “Örneğin; önce hafta sonu bir gün açık olabilir, ilerleyen zamanlarda buna pazar eklenebilir. Hafta içi kısıtlamalar kaldırılarak, hafta sonu sadece akşam devam edebilir ve sonrasında da sokağa çıkma ile ilgili tüm kısıtlamalar kaldırılabilir” dedi.

‘RESTORANLARDA HES KODU, PCR TARAMASI İSTENEBİLİR’

Prof. Dr. İlhan, kafe ve restoranlarda uygulanacak kriterlere ilişkin “Restoranların açılması söz konusu olduğunda içeriye girildiğinde HES kodu istenebilir, çalışanlardan belli aralıklar ile PCR testi istenebilir. Vatandaşlarımızdan mesafeli oturması istenebilir, sırt sırta, çarpmaz olacak şekilde 1,5 metre mesafe ile oturması söz konusu olabilir. İç mekanda diyelim ki kapasitenin belli yüzdesi kadar insan girişine izin veriliyorsa, dış mekanda ondan biraz daha fazla; ama çok yan yana, dip dibe olmamak koşulunda izin verilebilir. Sosyal alanlarda, restoranlarda, kafelerde de zaman kısıtlamasına gidilebilir. İçeride bulunma zamanına kısıtlama getirilebilir. Vatandaşlarımızın da bunu anlayışla karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin denebilir ki, ‘yemek yenecek yerlerde 1 saate kadar, 45 dakikaya kadar oturulabilir’. Olabildiğince sade, hızlı bir şekilde yemeğin yenilip başka insanlara da fırsat tanınması gerekiyor. Şu da olmamalı, kapıda insanlar yemek için sıra yapmamalı, beklememeli, içeride çok fazla oturup virüse maruz kalınmamalı. Yemek yerken maske çıkarılmalı, yemek yedikten sonra maske takılmalı, mekanda işi bitince kalkılmalı” diye konuştu.

‘ÜNİVERSİTELER HAFTA İÇİNDE HIZLA KARAR VERECEKLERDİR’

Prof. Dr. İlhan, üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin, “Üniversiteler kendi imkanları dahilinde, teoriklerde çevrim içi tercih etmekle birlikte, uygulamalı eğitim, uygulamalı staj gibi bileşenleri düşündüğümüzde öğrencilerin eksikleri kalmaması şekilde programlar geliştirmesi gerekiyor. Tabii her üniversitenin kendi imkanları farklı olduğu gibi öğrencilerin kendi imkanları da farklı, bunlara göre üniversitelerin karar vermesi gerekiyor. Üniversiteler, bu hafta içinde hızla karar vereceklerdir. Biz YÖK Başkanımızın açıklamasının ardından Gazi Üniversitesi Senatosu’nu rektörümüz başkanlığında topladık. Her fakültemiz, her programımız bir araya gelerek kendi programlarında planlamalarını yaptılar ve bu haftadan itibaren de öğrencilerimize duyuruyoruz” ifadesini kullandı.



