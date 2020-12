Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Koronavirüs dışındaki hastalıklara da yoğun bakımlarda yerimiz var

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yoğun bakım doluluk oranlarına dikkat çekerek, “Şu an için koronavirüs hastalarının dışındaki acil hastalara da yoğun bakımı hizmeti verebiliriz. Endişeye gerek yok” dedi.

Koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayıları artarken bir süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk altında olan kentlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden uyarı yapan Bakan Koca, “Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında. Son haftada Adana’da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79” diyerek artan risk hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Adana’da vaka sayılarındaki artışın ardından yoğun bakım ünitelerinin belli bir kısmının sadece koronavirüs hastalarına ayrıldığını kaydetti. Prof. Dr. Gündüz, sağlık çalışanlarının büyük bir özveri göstererek salgınla mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

‘DİĞER HASTALARA DA YER VAR’

Koronavirüs vaka sayısının kentte artış göstermesinin ardından yoğun bakım doluluk oranlarının hızla arttığını hatırlatan Gündüz, alınan tedbirler sonrası doluluk oranın yakın zamanda azalmasını umduklarını söyledi. Buna karşın koronavirüs hastaları dışındaki acil durumda olan hastalara da yeteri kadar yer ayrıldığını söyleyen Gündüz, “Diğer hastalarımıza da yoğun bakım ünitelerinde müdahalemiz devam ediyor. Acil hastalarımız, trafik kazası geçirenler ya da başka acil durumlarda hizmet verecek durumdayız ama şunu söylemek durumundayım. Salgın tedbirlerine ne kadar uyulursa koronavirüs hastalarına ayırdığımız yatak sayısı o kadar azalır. Bunun olması için toplumun üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor” dedi.

‘VERİLER YAKIN ZAMANDA ORTAYA ÇIKACAK’

Aşı çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, faz denemelerinin sürdüğünü, şu ana kadar genel anlamda her şeyin olumlu ilerlediğini ifade etti. Klinik süreçlerden kısa bir süre sonra asıl verilerin ortaya çıkacağını söyleyen Gündüz, veriler geldiği zaman net açıklamaların olacağını dile getirdi. İnsanların aşıya olan korkularının yersiz olduğunu vurgulayan Gündüz, herkese güvenirliliği kanıtlandıktan sonra aşı olması konusunda öneride bulundu.

