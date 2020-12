Bilim Kurulu üyesi Gündüz: Bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu aşı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) – ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, bazı kişilerdeki koronavirüs aşısının sağlığa zarar vereceği düşüncesinin yanlış olduğunu belirterek, “Aşıdan korkmayın. Gerekli testlerden geçmiş ve güvenilirliği ortaya konulmuş aşı, bizim bu hastalıktan kurtulmamızın tek yoludur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bilim Kurulu tavsiyelerinin de göz önüne alındığı kısıtlama kararlarını açıkladı. Kararların, salgının hızının kesilmesi adına çok yerinde olduğunu kaydeden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, vatandaşın kısıtlamalara harfiyen uyması gerektiğinin altını çizdi. Kısıtlamanın olmadığı saatlerde insan hareketliğinin devam edeceğini hatırlatan Prof. Dr. Gündüz, eğer kısıtlamalara uyulup diğer saatlerde de maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edilirse 2 hafta sonra vaka sayılarında düşüş ve olumlu tabloyla karşılaşabileceğini söyledi. Mevsimsel olarak koronavirüs ile birlikte grip vakalarının da başladığını dile getiren Gündüz, bunun sonucunda hastane önünde test sıralarında yoğunluk olduğunu kaydetti. Bu durumun tam belirti göstermeyip hastaneye başvuran kişilerle de alakalı olduğunu belirten Gündüz, belirti göstermeme durumunda test yaptırmak yerine kişinin evde kendini dinlemesinin daha sağlıklı yöntem olacağını kaydetti.

‘HASTALIKTAN KURTULMANIN TEK YOLU AŞILANMAKTIR’

Koronavirüs ile mücadelede tüm dünyada olduğu gibi ülkede de yoğun şekilde aşı çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Gündüz, aşıda 3’üncü düzey çalışmalara geçildiğini ve şu ana kadar belirli olumsuz yan etkiyle karşılaşmadıklarını kaydetti. Tahminen ocak ayında toplumu aşılama çalışmalarına da başlanacağını vurgulayan Gündüz, “Aşı, bu hastalıkla mücadelede en önemli silahımız. Çünkü bu virüsten kurtulmanın tek yolu aşılanarak mutlak bağışıklık kazanmaktır. Eğer her şey yolunda giderse 2021 baharında bu hastalıktan kurtulabiliriz. Bu nedenle aşıdan korkmamalıyız. Bundan önceki hastalıklarda da kurtuluş aşıyla oldu. Test çalışmalarından başarıyla geçmiş, etkinliği ve güvenirliği ortaya konulmuş aşıların insanlara uygulanmasında hiçbir sakınca yoktur. Hastalıktan kurtulmak istiyorsak aşı olmak zorundayız” diye konuştu.

‘YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI ARTIYOR’

Son olarak yoğun bakım doluluk oranlarına da değinen Prof. Dr. Gündüz, vaka sayısının yükselmesiyle aktif hasta sayısının da arttığını, haliyle bunun yoğun bakım doluluk oranına da yansıdığını dile getirdi. Adana’da şu an için korkulacak derecede yoğunluğun olmadığını kaydeden Gündüz, “Fakat bu durum bir anda değişebilir. En büyük çözüm, tedbirlere, kısıtlamalara harfiyen uymaktır. Aksi takdirde yoğun bakım üniteleri tamamen dolabilir” dedi.

FOTOĞRAFLI