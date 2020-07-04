Başta elektronik dans müziği olmak üzere; house, techno, jungle, dubstep gibi alt türler bugün dünya müziğinin merkezine ulaştı. Rave müziğin geçmişini irdeleyen Red Bull TV yapımı 'After The Raves' belgeseli ilk bölümüyle RedBull.com’da Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Belgesel, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkararak rave kültürünün başlangıcına götürmeyi amaçlıyor.