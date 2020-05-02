Televizyonda bilim insanı unvanıyla konuşanlar zaman zaman çok şaşırtıyorlar beni.

El yıkamanın süresinde bile anlaştıkları söylenemez.

Kimi “20 saniye yeter” diyor, kimi “30 saniyeden aşağı olmaz” diye konuşuyor.

“Virüsün havada asılı kaldığını” belirtenler olduğu gibi, “havanın askı görevi görmeyeceğini” iddia edenler de var.

“Elbise ve ayakkabının virüs taşıyıcısı olabileceğini” savunanların yanı sıra bunun tam aksi görüşü seslendirenlerle de karşılaşılıyor.

Sosyal mesafenin ne kadar olacağı konusunda da ortak bir görüş yok aralarında. Bir metreden 3 metreye kadar varıyor bu mesafe.

“Kronik hastalığı olanlar virüse yakalanırlarsa ölümcül sonuçları olur” diyenleri, virüs nedeniyle tedavi olduktan sonra alkışlar arasında hastaneden taburcu olan 100 yaşındaki hastalar tekzip ediyorlar.

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Tüm bunları geçtik.

Salgının başlangıcında “Maske takmanın koruyucu etkisi yok” diyenleri bile izledik.

En uçuk görüş ise yine bir bilim insanından gelmişti:

“Irksal özellikleri nedeniyle virüs Türkler üzerinde etkili olamayacak.”

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Bilimin tanımı şudur:

“Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkaran ilim.”

Bu durumda bilim insanının tanımını da şöyle yapabiliriz:

“Bilimin işaret ettiği yöntemler ışığında mesleğini icra eden ve gerektiğinde toplumu bilgilendiren kişi…”

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Şimdi şu soruyu sorma zamanıdır:

“Televizyonda izlediğiniz bilim insanlarının kaçı yukarıdaki bilim insanı tanımına uyuyor sizce?”