Bizde adettendir, bir şey olunca geçmişe döner, oralarda ne var ne yok şöyle bir göz atar en kötüsü ne ise onu örnek olarak hemen görmek istemeyenlerin önüne koyarız.

Böylece, bu güne şükür eder, geçmişte ne kötü günler vardı deriz. O, zaman diliminde toplumların hangi düzeyde olduğu, ekonomik ve sosyal hayatın şartlarının ne olduğunu, gözden kaçırırız. Olayları tarihsel kökünden koparır, zaman ve mekânı yok sayar, zaman tünelinde trene bindirir alır günümüze kadar getiririz.



Hiç birimizin o çağın tarihsel mekân ve zamanına bakmak aklımıza gelmez. Ne yaşanmış, koşullar ne imiş, bilim ne kadar gelişmiş, insanlar hangi üretim araçlarını kullanıyorlarmış, üretim nasıl, sosyal koşullar nasılmış, gelir insanlar arasında nasıl paylaşılıyormuş bunlarla ilgilemeyiz.

Sanat ve kültür, nasıl üretiliyormuş, insanlar bunlarla ne kadar ilgileniyorlarmış, toplumların gelişmesine nasıl bir katkı sağlıyormuş, bizi pek ilgilendirmez.

Aklın ışığında bilim, ne ile uğraşıyormuş, insanlığın hangi sorunlarına cevap bulmaya çalışıyormuş, hangi soruları çözmüş bunlarla ilgilenmeyiz.

Her şeyden öte, Allah akıl vermiş, insanlık bu aklı nasıl kullanıyormuş bununla pek ilgilenmeyiz.

Eskiden veba ve cüzzam gibi pek çok salgın hastalığın tanrının bir cezası oluğunu düşünüyorlardı. Ortaçağda yaşanan ve en kötü sonuçlara sebep olan hastalık, Kara ölümdü. Kara Ölüm, 1350 yıllarında gerçekleşen dönemin en korkunç veba salgınıdır. Bu salgının sonucunda ortaçağda 75 ile 200 milyon kişinin ölümü gerçekleşmiştir. Toplumları derinden etkileyen bu olay halkın, insanların zulüm etmesine yol açmıştır. Soylu, soysuz, zengin, fakir dinlemeksizin birçok kişinin ölümü ile sonuçlanan bu olay birçok, siyasi kontrole sahip kişilerin ve onların akrabalarının ölmesine de sebep olmuştur. Bu ölümler hem kiliseye hem de siyasal yapıya zarar vermiştir. Nüfusu derinden etkileyen bu olay dönemin en kötü hastalığıdır.

Veba, Tanrının günahkârlar için gönderdiği bir azap olarak görülmekteydi. Veba ve kıtlığa, siyasi karışıklıklar da eklenince Orta Çağ Avrupa’sında büyük bir kargaşa ortaya çıktı.

Kilise öğretilerine karşı gelenler cadı olarak tanımlanıyordu. Nadir olarak erkek ve çocuklar olsa da kadınlara karşı cadılık algısı üzerinden bir politika yürütülüyordu. Kadınlar ve çocukların zayıf varlıklar olmasından kaynaklanıyordu.

Henüz daha aydınlanma çağı başlamamıştı. Aydınlanma, Avrupa’da 1688 İngiliz Devrimiyle başlayıp 1789 Fransız Devrimiyle en üst noktasına erişen bir düşünce hareketidir. Orta çağdaki düşünce ve yaşam biçiminden kopuşun yaşandığı Rönesans dönemindeki düşünsel ve toplumsal değişimlerin üzerinde yükselir.

Orta Çağ’ın Tanrı/din merkezli evren, toplum ve insan açıklaması yerine insan merkezli bir evren, toplum ve birey açıklamasını dile getirmektedir. Böylece Tanrı devleti yerine tekrar yeryüzü devleti; dinsel bir kozmoloji yerine fiziksel bir kozmoloji; insanın kul olarak görüldüğü bir toplum/devlet düzeni yerine insanın birey/kişi olarak kabul edildiği bir toplum/devlet düzeni öne sürülmeye başlandı.

Aydınlanma Çağı, batı uygarlığının yeni insan ve toplum inşa etme projesinin düşünsel ve felsefi temellerinin oluştuğu çağdır. Yeni insan her şeyden önce kendi aklını kullanma cesaretini gösteren bir özellikle donatılmalıdır fikrini geliştirmekteydi.

Bu iki dönemin karşılaştırması, insanlığın doğayla ve toplumla verdiği sınavın kısa bir özelliğini ortaya koyduğunu göstermekte. O günlerden geldik bu güne. Bilimin ve sanatın bu kadar geliştiği bir dünyada insan etkinliğinin akıl ile donatıldığı, doğanın yıkıcı eylemine karşı önlemlerinin alınabileceğinin bilindiği bir Dünyaya. Gördük ki hiçbir yaşanan yıkıcı doğa faaliyetinden bir ders çıkaramıyoruz.

Yaşadığımız Elâzığ depremi yeni bir bakış açısının ortaya çıkmasına neden oldu. Deprem engellenemez, o zaman kader. Biz kaderimize razı olalım. Ölümü bekleyelim. Aklımızı, insanlığın biriktirdiği bilgi ve bilimi kullanmayalım. Bunun yerine din adamlarını gönderip, bunun bir kader olduğunu halka telkin edelim. Hiç bir şey yapılamayacağını kabullenip, yeni bir doğa olayının gerçekleşmesini bekleyelim.

Deprem uzmanlarının ve bilim insanlarının söylediği, deprem değil, kötü yapı öldürür görüşünün kaç kez daha kanıtlanmasını bekleyeceğiz? Bunu yaşadık defalarca gördük.

Çok eski tarihlere gitmeye gerek yok. Yakın tarihimizde yaşadığımız 17 ağustos 1999 Gölcük depremi, 12 Kasım 1999 Düzce depremi, 2011 Van tabanlı merkezli deprem ve en son Elazığ, Sivrice depremi. Bilim insanları bu fay hatlarındaki enerji birikimini tespit edebiliyor, bunun tek çaresinin de akıl ve bilim olduğunu, doğanın bu yıkıcı eylemine karşı, nasıl karşı önlemler alınacağını günlerce kamuoyunda paylaşıyorlar. En kalıcı önlemin de depreme dayanıklı yapı stoku olduğunu söylüyorlar.

Bütün bunlar bilinirken, halkın hayırseverliği ve zorunlu vergilerle topladığı vergi kaynaklarıyla, akıl ve bilimin ışığında mal ve can kayıplarının, sadece en aza indirilebilecek bir yönetime sahip olmak yeterli.

Mimarisi olmayan, deprem koşullarına uygun malzeme kullanılmayan ve bunu denetleyemeyen bir bina yapmak ve buna izin vermek, doğanın yıkıcılığına can ve mal kaybına çağrı çıkarmaktan ve kayıplarımızı en kısa zamanda gidereceğiz, hamasi nutuklarından başka bir çözüm ortaya çıkarmıyor.

İhmalleri kader olarak yoksul ve çaresiz insanlara din adamlarıyla anlatmak yerine Allah’ın vermiş olduğu aklı kullanarak Allah’ın verdiği canı korumanın daha hayırlı olacağını bilmek sorumlu bir yönetim davranışı olabilir.

Halk, mal ve can güvenliğinin korunmasını sağlayacak, yaşanabilir bir ortamın oluşturulmasını yönetenlerin sağlamasını istemektedir.