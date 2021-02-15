‘Bilgisayarlı Tomografi akciğer kanserini yüzde 70 oranında erken yakalıyor’

İngiltere, (DHA)- İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmeti’nin (NHS) yaptığı çalışmada BT (Bilgisayarlı Tomografi) taramasının akciğer kanserlerinin yüzde 70’ini erken aşamada yakaladığı ifade edildi. Çalışmanın kıdemli araştırmacısı Doktor Sam Janes, “Bu akciğer kanseri için gerçekten büyük bir ilerleme. BT taramasının ne kadar etkili olduğunu vurgulamak önemli” dedi.

İngiliz basınında yer alan habere göre University College London Hospitals(UCHL) NHS Vakfı’ndaki uzmanlar tarafından yürütülen ve sonuçları bu yılın sonlarında bir tıp dergisinde yayınlanacağı ifade edilen bir çalışmanın, akciğer kanserinin erken tespit edilen bir durum haline gelebileceği konusunda umut verdiği belirtildi. Sigara içenler ve sigarayı bırakmış kişilere BT taraması yapmanın, yeterince erken bir aşamadayken kanserli akciğer tümörlerini ortaya çıkardığı belirtildi. Çalışmada, BT taramasının, akciğerlerde tespit edilen büyümelerin yüzde 70’inin hastalık birinci veya ikinci aşamadayken tespit edilebildiği ifade edildi.

ERKEN TEŞHİS EDİLİRSE 10 KANSER HASTASINDAN 7’Sİ TEDAVİ EDİLEBİLİR

Çalışmanın kıdemli araştırmacısı UCHL’den Doktor Sam Janes, “Bu akciğer kanseri için gerçekten büyük bir ilerleme. BT taramasının ne kadar etkili olduğunu vurgulamak önemli. UCHL’deki akciğer kanseri kliniğimde, her 10 kişiden 7’sinde bir doktora göründükleri andan itibaren ameliyat ve tedavi edilemez kanser var. Ancak, çalışma neticesinde gördüğümüz kanserlerde, erken tespit edildiği için 10 kişiden 7’si potansiyel olarak tedavi edilebilir” ifadelerini kullandı.

Janes ve ekibinin, Londra’da sigara içen ve sigarayı bırakmış 55-78 yaş aralığında 12 bin 100 kişi arasından 180 akciğer kanseri vakası bulduğu ifade edildi. Bu kişilerin, aile doktorlarından davet mektubu alarak akciğer sağlık kontrolü taramasından geçmek için gönüllü olduğu ve yüzde 70’inin hastalık birinci veya ikinci aşamadayken tespit edildiği belirtildi.

Uzmanlar, bulguların, hükümetin akciğer kanserinden kaynaklanan ‘korkunç’ ölü sayısını azaltmak için sigara içenler ve sigarayı bırakmış kişiler için rutin tarama yapmak için hareke geçmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

‘HAYAT KURTARMADA EN İYİ ŞANSI SUNUYOR’

Birleşik Krallık Akciğer Kanseri Koalisyonu Klinik Danışma Grubu Başkanı Doktor Robert Rintoul, tarama sayesinde akciğer kanserinden ölen erkek sayısında yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30-40 daha az ölüm olabileceğini belirterek, “Akciğer kanserinin erken teşhisi, tedavi ve daha fazla hayat kurtarmak için en iyi şansı sunuyor. Çalışma bize BT taramasının yüksek riskli popülasyonda başarılı bir şekilde nasıl uygulanacağı hakkında daha fazla şey öğretecek” ifadelerini kullandı.