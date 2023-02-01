Bilgin: Yayın yasakları öğrenme hakkı ihlalidir

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Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 6 yaşında bir çocuğun öz babası ve annesi tarafından evlendirilmesinin “yobazlığın en kötü şekli” olduğunu vurgulayarak, mahkemenin yayın yasağı kararını eleştirdi.

Bilgin, “Elbette mağdurun haklarını koruma amaçlı önlemler alınması gerekir. Ancak, bu mezalimi uygulayan baba ve anne, ‘dini nikah’ kisvesi altında çocuğa yıllarca tecavüz eden vahşi ve çeşitli yöntemler ve ahlaksızlıkla bu vahşi durumu görmeyen, görülmesine izin vermeyen yapılanma elbette teşhir edilmeli, kınanmalıdır. Basın yasağı uygulanması, gerek bu konuda gerekse herhangi bir konuda, halkın anayasal öğrenme hakkının gaspı, vahşilere kalkan olma çabasıdır” dedi.

Arapkirli, onurlu bir gazetecidir

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, gazeteci Zafer Arapkirli’nin, “6 yaşında çocukla evlenilir diyene hak ettiği yanıtı verdiği için yargılanması dostumuz Zafer Arapkirli için şüphesiz bir onurdur. Arapkirli, gazetecilik vazifesini yapmış, vatandaş olma hakkını kullanmıştır. Bu dava, davayı açanlar için bir utanç vesilesidir. Arapkirli iyi bir gazetecidir. Doğruları savunmaktan vazgeçmeyen bir gazetecidir. Yanındayız…” dedi.