Bilgin: RTÜK yayın ilkelerini hiçe sayamaz

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ülkenin değişik 130 noktasında yangın olduğu bir dönemde Radyo Televizyon Üst Kurumu’nun başkanının yayın organlarına yangınla ilgili haberlerini sınırlamaları, aksi halde “en ağır cezaların verileceği” tehdidinde bulunmasını kabul edilemez bir sansür girişimi olarak kınadı.

Bilgin, RTÜK başkanının görev tanımının dışına çıkarak yayın kuruluşları yöneticilerine “kişiye özel” genelge yazarak kurumu adeta bir sansür mekanizması gibi çalıştırdığını, konu medyaya yansıdıktan sonra da yaptığı açıklamayla sansür talebini ikrar ettiğini söyledi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, kurum açıklamasında ikrar edilmesini “yakışıksız ve teessüf verici” olduğunu söyledi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, RTÜK başkanının TV kanallarına “yangın görüntülerini değil, başarıların ön plana alınması” talimatı ve aksi halde ağır cezai müeyyidelerle karşılaşabilecekleri tehditlerinde bulunmasını açıkça görev ihlali ve sansür girişimi olduğunu söyledi. Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti olarak her dönemde sansüre ve oto-sansüre karşı çıkmaya çalıştıklarını ve her ne şekilde olursa olsun haberciliğin engellenmesi durumunda dezenformasyonun, yalan haberin yayılacağını ve provokasyona ortam hazırlayacağını söyledi.

- Reklam -

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, yangınla mücadelede devletin tüm imkânlarını seferber etmesi, her türlü tartışmayı bir kenara itip önce yangınların söndürülmesi sonra da yaraların sarılması, kayıpların tazmin edilmesi gerektiğini kaydederek, “Bu ortamda şeffaflık, özgür habercilik, doğru bilgilendirme her vatandaşımızın talebi ve hakkıdır. Meslektaşımız, genç gazeteci arkadaşlarımız canla başla görevlerini yerine getirmeye, her türlü ortamdan halkı bilgilendirmeye çalışmaktadırlar. Neyi haberleştirip neyi haberleştirmeyecekleri, kameralarını, merceklerini nereye odaklayacaklarını, nereye bakıp neyi haberleştireceklerini onlara öğretmeye çalışmak RTÜK başkanının vazifesi değildir,” dedi.

Devletin ve kurumlarının vazifelerinin haberciliği engelleme ve habercilere ağır yaptırım tehditlerinde bulunmaktan ziyade asli görevlerini yerine getirmek olduğunu hatırlatan Bilgin “yangını söndürmek yerine sahada çalışan gazetecilerin hedef gösterilmesi, darp edilmesi, sansür edilmesi kabul edilemez ve kimseye faydası olmayan bir harekettir” dedi.