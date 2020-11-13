Bilgin: “Onur ödülü yaşam boyu örnek gazeteci Bekir Coşkun’un”

Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürüttüğü M4D Projesi çerçevesinde verdiği “Gazeteciler Cemiyeti Basın Onur Ödülü”nün, bu yıl jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ömür boyu örnek gazeteciliği dolayısıyla Bekir Coşkun’a verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Bu yıl ikinci kez verilecek olan “Gazeteciler Cemiyeti Basın Onur Ödülü” Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunca oy birliğiyle onandı. Ödül, Gazeteciler Cemiyeti’nin Ocak 2021’de düzenleyeceği “Yıllık Medya Konferansı”nda, Bekir Coşkun’un anısına eşi Andree Coşkun’a sunulacak.

Bilgin, “21 önerinin 18’inde ilk sırada Bekir Coşkun’un ismi vardı”



Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Meslek Onur Ödülü’nün ilkinin geçtiğimiz yıl Türk basınının yaşayan anıtlarından Onur Öymen’e verildiğini hatırlatan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ödüle ilişkin, “Bu yıl Mart ayı başında 42 basın sivil toplum kuruluşu, sendikaları ve önde gelen gazetecilerden 1 Ekim’e kadar bir veya iki ismi aday göstermelerini istemiştik. Öneri getirmesini istediğimiz cemiyetler, sendikalar ve meslek duayenlerinden 11 adayın ismini içeren 21 öneri aldık. 21 önerinin 18’inde ilk sırada Bekir Coşkun’un ismi vardı” dedi.



Bilgin, 30 Ekim’de jüri toplanmasından çok az bir süre önce, 18 Ekim’de üç yıldır yaşam savaşı veren Coşkun’un yaşama veda ettiğini anımsatarak, ödül şartlarında ödülün yaşayan bir gazeteciye verilmesi kuralının olmamasına rağmen 2019 değerlendirmesinde jüri üyelerinin eğiliminin o yönde olduğunu kaydetti. Kıdemli gazeteciler, akademisyenler ve gazeteci örgüt temsilcilerinden oluşan jürinin Gazetecilik Meslek Onur Ödülü için öncelikle aday gösterme sürecinde hayatlarını kaybedenlerin de ödüle aday olabileceklerinin oylandığını ve oy birliği ile kabul edildiğini açıklayan Bilgin, yapılan değerlendirmede ödüle oybirliği ile Coşkun’un layık görüldüğünü ve ödül şartı gereği konuyu Kasım ayı toplantısında ele alan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun da oybirliğiyle jüri kararını onadığını açıkladı.



9.Köy Medya Dayanışma dergisi Bekir Coşkun anısına



Gazeteciler Cemiyeti’nin AB desteği ile yürüttüğü M4D projesi çerçevesinde işsiz gazetecilere telif desteği verdiğini ve alınan haber ve araştırma yazılarının Gazeteciler Cemiyetin’in günlük yayın organı 24 Saat Gazetesi’nde yayınlandığını hatırlatan Bilgin, “Geçen yıl kendisine M4D Proje Direktörü ve Cemiyet Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı bu yazılardan oluşan e-dergiler hazırlama niyetimizi aktarınca kadim dostum Bekir Coşkun büyük bir cömertlikle bu yayının isim babası olmayı istedi. Böylece ‘9.Köy, Medya Dayanışma’ dergileri hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıl 19 sayı çıkarttığımız 9.Köy Dergisi artan telifli yazı kabul sayısıyla birlikte bu yıl şimdiden 19’uncu sayıya ulaştık. Bu sayıyı değerli dostum anısına ithaf ettik” dedi.



9.Köy Dergisi’nin bu yılki 19’uncu sayısına https://bit.ly/bekir-coskun-9koy adresinden ulaşılabilmektedir.



Bekir Coşkun kimdir?



1945 yılında Şanlıurfa’da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Coşkun ilk orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe 1974 yılında foto muhabiri olarak başlayan ardından polis adliye ve parlamento muhabirliği yapan Coşkun, 1978 yılında Günaydın Gazetesi’nde “Dokuzuncu Köy” adlı köşede yazarlık yaptı. 1987 yılında yazılarına Sabah Gazetesi’nde “Onuncu Köy” ile devam eden Coşkun, sırasıyla Hürriyet Gazetesi ve Habertürk’te çalıştı. 2010 yılında mesleğe Cumhuriyet Gazetesi’nde “Onuncu Köy” köşesindeki yazılarıyla devam eden Coşkun, 2013 tarihinden yaşama veda ettiği 18 Ekim 2020’ye kadar Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarına sesleniyordu. Coşkun, 1992-1995 döneminde Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürütmüştü.



Şu ana kadar yayımlanmış “Dövlet”, “Avukatımı İstiyorum”, “Pako’ya Mektuplar” ve “Ben Pako” isimli dört kitabı bulunan Coşkun’un TRT’de yayımlanan “Pako’ya Mektuplar” adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alındı.