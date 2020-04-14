Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasını “Gazetecilik mahkum, cürüm işleyenler serbest” sözleriyle eleştirdi.

Gelişmeyle ilgili yazılı açıklama yapan Bilgin, konu ülke ve TBMM gündemine geldikten sonra Gazeteciler Cemiyeti’nin gerek basın kökenli milletvekillerine gerekse çeşitli siyasi parti yetkililerine konuyla ilgili görüşlerini yazılı ve sözlü olarak çeşitli vesilelerle aktardığını söyledi. Bilgin, “Üzüntümüz tüm yapıcı uyarılarımızın dikkate alınmaması ve infaz paketinde düşünce suçluları ve gazeteciler bütünüyle kapsam dışında bırakılması oldu. Terörle Mücadele Kanunu uyarınca cezalandırılan siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler cezaevinde kalmaya devam edecek ama katiller, caniler, hırsızlar salıverilecek. Bu çok yakışıksız bir durum” dedi.

Yasa değişiklik teklifinin görüşülmesi sırasında da Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı değerlendirmede mevcut haliyle yasalaşması halinde bu durumun “eşitlik” ilkesi açısından ciddi anayasa ihlali olacağı uyarısında bulunulduğunu hatırlatan Bilgin, “Şimdi gerek eşitlik ilkesi gerekse de anayasada çok önemli bir hak olarak altı çizilen ifade ve basın özgürlüğünün korunması açısından bu yasanın iptali istenmelidir,” dedi.

GAZETECİ TERÖRİST DEĞİLDİR

Gazeteciler Cemiyeti başkanı, “Bizlerin dediklerine iktidar belki değer vermemekte kararlı, ancak en azından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kulak vermeli, gazetecinin, yazarın, siyasetçinin eline silah almayan kişilerin sırf yazdıkları nedeniyle terörist olarak yaftalamaya son vermelidir,” dedi. Bilgin gazetecinin terörist olarak yaftalamasının, gazeteciliğin suç olarak görülmesini kabul etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Bilgin kamu ihale yasasının fiili olarak yokmuş gibi davranılması ve dolayısıyla büyük oranda azalan resmi ilan gelirleri bir yandan düşen tiraj gelirleri diğer yandan Anadolu basınını ciddi bir darboğaza soktuğunu vurgulayarak, “Kamu ihale yasasının fiilen ortadan kaldırılması Anadolu basınını bitiriyor” uyarısını yaptı ve “Türk medyası olarak iktidardan imdat çığlığımızın duyulmasını bekliyoruz,” dedi.

Çok sayıda medya kuruluşunun kapanmakta veya ciddi küçülme içerisinde girdiğini kaydeden Bilgin, “Korkarım yakın süreçte gerek yerel gerekse de yaygın medya kuruluşlarında çok daha ciddi kurbanlar vermeye başlayabiliriz. Gazeteciler ve medya kuruluşları halkın anayasal haber alma hakkının gerekleridirler. Onları hasım veya terörist görme yerine sorunlarına çözüm bulmak iktidarın öncelikleri arasında olmalıdır” dedi.

GAZETECİLER CEMİYETİ İNCELEMESİ

Bilgin, Gazeteciler Cemiyetinin incelemesinde infaz yasası ile ilgili değerlendirmeleri ise şöyle sundu:

– İnfaz süresini yarıya indiren yasa ile 6 yıla kadar suç işlemiş kişiler, tahliye imkanı buluyor. Açık cezaevlerinde bulunanların ise cezalarını tamamlamış sayılacak. Ağır suçlar işlemiş mahkumlar açık cezaevlerine nakledilecek. Düşünce suçluları bu olanaktan da faydalanamayacak. Kısaca, suç işeyenler serbest, suçu ve suçluyu yazanlar hapis.

– Şiddet eylemi göstermemesine rağmen Terörle Mücadele Yasası’ndan dolayı ceza alan ve cezaevinde bulunan gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler infaz indiriminden yararlanamıyor. Cezaevlerine yönelik diğer iyileştirmeler de bu kesimi kapsamıyor.

– MİT Yasası’na muhalefetten, casusluk suçları da kapsam dışı bırakıldı. Örneğin MİT mensubunun ismini açıkladıkları gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel bu suçtan hüküm giymeleri halinde düzenlemeden faydalanamayacak.

– Teklifin ilk halinde “resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler cezaevlerine kabul edilmez” deniyordu. Gazeteciler Cemiyeti’nin de bu konuda ciddi itirazları oldu. Düzenleme Genel Kurul’da az da olsa değiştirildi. Artık Basın İlan Kurumu tarafından ilan kesme cezası alan gazeteler de cezaevlerine kabul edilebilecek.

– İnfaz yasasından Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

– Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitim evinde bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, hükmün infazına ilişkin işlemleri yapan cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu yer infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

– Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan çocuklar hakkında, koşullu salıverilme oranı üçte iki olarak uygulanacak.

– Bakıma muhtaç ve dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar, tutuklu annenin yanında barınabilecek.

– Denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkacak. 30 Mart 2020’ye kadar işlenen suçlar bakımından kasten öldürme; üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, işkence, eziyet suçu ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar kapsam dışı bırakıldı.

– Türk Ceza Kanunda yer verilen devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, 1 yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

– Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu dolayısıyla hapis cezasına mahkum olanlar için koşullu salıverilme oranı dörtte üç olarak uygulanacak.