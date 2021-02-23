Bilge Tonyukuk Altındağ’da yaşayacak

Uluslararası Türk Akademisi girişimiyle ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde yapılan Türk Dünyası Tonyukuk Parkı ve Bilge Tonyukuk Yazıtı açıldı. Açılış Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından gerçekleştirildi.



Türk Dili Yılı ve UNESCO’nun kararıyla, Bilge Tonyukuk Yazıtı’nın dikilişinin 1300’üncü yıldönümüne ithafen, Uluslararası Türk Akademisi ile Altındağ Belediyesi önemli bir iş birliğine imza attı. Altındağ’daki bir parka Türk Dünyası Tonyukuk Parkı ismi verildi. Park içerisinde ayrıca Orta Asya’daki Orhun Irmağı Vadisi’ne 8’inci yüzyılda dikilmiş olan Bilge Tonyukuk Yazıtı’nın da bulunduğu özel bir alan oluşturuldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından gerçekleştirilen açılışa; Ankara Valisi Vasip Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yegin, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Arife Polat Düzgün, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydrali, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Marcistan ve Moğolistan büyükelçileri, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düysen Kaseinov ve Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin de açılışta hazır bulundu.



“ARTIK ÖTÜKEN’E GİTMEYE GEREK YOK”

Açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Şentop, milletlerin tarihten silinişinin, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzünden olduğuna dikkati çekti. Şentop, “Aziz milletimizin kadim tarihi ve ata yurdu ile bağlantısının nişanesi olan bu önemli anıtın ve bu güzel parkın yapımında emeği geçen herkese, özellikle de Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı’ya teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. Şentop ayrıca, “Tarihimize ve kültürümüze duyduğumuz bağlılığın yansıması olan Bilge Tonyukuk’un Ankara’nın kalbinde yaşayacak olmasını, milli mefkuremizin işaret başlarına verilen bir değer olarak görüyorum. Bugün bu parkta açılışını yaptığımız anıt, Orta Asya’daki Orhun Irmağı Vadisi’ne 8. yüzyılda dikilmiş olan Bilge Tonyukuk Yazıtı’nın birebir aynısı… Artık vatandaşlarımız Ötüken’e gitmeye gerek kalmadan, Ankara’ya, Altındağ’a gelerek bu anıtı ziyaret edebilecek” dedi.

“GURUR VERİCİ…”

UNESCO tarafından geçtiğimiz yılın “Bilge Tonyukuk Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Başkan Asım Balcı ise “Pandemi nedeniyle planlanan birçok proje yarım kaldı. Ama biz yine de bir şeyler yapmak istedik. Bu nedenle merkezi Kazakistan’da bulunan Uluslararası Türk Akademisi ile ortak bir çalışma yürüterek, içerisinde Tonyukuk Yazıtı’nın birebir aynısının olduğu bir yeşil alanımıza “Türk Dünyası Tonyukuk Parkı” adını verdik. Önemli bir kültürel değeri Altındağımızda yaşatacak olmak bizler için gurur verici…” dedi.

BİLGE TONYUKUK KİMDİR?

Bilge Tonyukuk, adı bilinen ilk Türk yazar, tarihçi ve büyük devlet adamıdır. Tonyukuk, 8’inci asırda Göktürkler devrinde yaşamış; İlteriş Kağan, Kapagan Kağan, Bögü Han ile Bilge Kağan’a baş vezirlik yapmış, bazı savaşlarda başkomutan olarak vazife görmüştür.

BİLGE TONYUKUK YAZITI NEDİR?

Yazıt, Göktürkler devrinde başkomutanlık ve vezirlik yapmış olan Bilge Tonyukuk tarafından yazılmıştır. Bilge Tonyukuk’un yaşadığı döneme ait tarihi olaylara yer verilen yazıtta bağımsızlık için verilen mücadeleler ve Türklerin savaş teknikleri üzerine anektodlar yer alıyor. “Türk” adının geçtiği ilk buluntu olarak biliniyor.