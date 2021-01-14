Bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi/ Ek fotoğraflar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yağışların az olması nedeniyle bir mahallenin su kaynağı kurudu. Mahalledeki çeşme de akmazken, vatandaşlar üzüntülü olduklarını belirtti. Hakkari'nin...