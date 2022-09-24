Bilecik’teki fabrika soygununa 8’inci tutuklama

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’te 7 şüphelinin tutuklandığı, mermer fabrikasından 5,5 milyon liralık soygunla bağlantılı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 4 şüpheliden İ.Y. de tutuklandı.

Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren mermer fabrikasına, 3 Temmuz’da, mutfak bölümünden giren şüpheliler, fabrika sahibinin odasındaki kasadan 5 milyon liralık altın ve 500 bin lira çalıp kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlattığı soruşturma kapsamında Bilecik, Bursa, Sakarya ve İstanbul’da 97 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek 7 şüpheliyi tespit etti. O.G.A., B.T., V.Ç., E.C., D.A., K.A. ve T.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, ifadelerinin ardından mahkemece tutuklandı.

Soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soygunla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler İ.Y., C.Y., Ü.Y. ve E.Y.’yi de takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilerden 2’si, Bursa’da, diğer 2’si ise İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Akraba oldukları belirtilen 4 şüpheliden İ.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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