Bilecik’te telefon kablosu çalan 3 şüpheliye suçüstü

Cafer ELMAS/ BİLECİK (DHA)- BİLECİK’in Pazaryeri ilçesinde bir GSM şirketine ait telefon ve nakil kablolarını çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşdere köyü mevkisinde, devriye sırasında 3 kişiyi, bir GSM şirketine ait telefon ve nakil kablolarını çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler S.Ç., İ.M. ve R.G., ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, yaklaşık 180 metre uzunluğunda kablo, kerpeten, demir testere, pürmüz, 3 adet keski, bağ makası, muhtelif ip ve 2 adet maket bıçağı ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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