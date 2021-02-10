Bilecik’te otomobil takla attı: 2 yaralı

Renk körlüğünün genetik geçişe sahip olan bir göz hastalığı olduğunu belirten Op. Dr. Nihat Tamer, hastaları uyardı. Op. Dr. Tamer, "Renk körü gözlüğü kullanmak kişinin isteğine bağlı. Ancak doktor kontrolü olmaksızın bu gözlük kullanılırsa şeker hastalığı, göz tansiyonu, optik sinir hastalıkları göz ardı edilmiş olur" dedi.