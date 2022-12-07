Bilecik’te kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük’te define bulmak için 5 kişinin izinsiz kazı yaptığı bilgisiyle harekete geçti. Bir süre takip edilen A.S.K., A.İ.G., S.B., R.Y. ve O.Y., jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramalarda 15 kazı malzemesi ele geçirilirken, şüpheliler de sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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