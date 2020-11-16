Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde, sahte alkol satışı yapan adreslere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Biga ilçesinde geçtiğimiz günlerde sahte alkolden 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, sahte alkol satışı yapan adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte alkol imalatında kullanılan 81 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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Biga’da sahte alkol operasyonuna 3 gözaltı
Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde, sahte alkol satışı yapan adreslere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.