Biga’da sahte alkol operasyonuna 3 gözaltı

Koronavirüsten koruyan en önemli materyal kuşkusuz maske. Bu süreçte maske takmayı asla ihmal etmemek gerekirken tek kullanımlık maskelerin cilde en az zararı verdiğini belirten İstanbul Kent Üniversitesi Akademisyenlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nilhan Atsü, "Bu dönemde önceliğimiz elbette virüsten korunmak ama cildi her gün temizlemek bu dönemde daha önemli" dedi.