BiGA hizmet ve gönül belediyeciliği ile zirvede

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Kadim tarihi, ekonomisi, jeopolitik konumu ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli ilçelerinden biri olan Biga, yatırım ve projeleriyle dikkat çekiyor. Gönül ve hizmet belediyeciliğiyle Biga’nın son yılların parlayan yıldızı olduğunu belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Belediyesi’nin ortaya koyduğu vizyonla sayısız proje ve etkinliğe imza attığını söyledi.

ERKAN YOZGAT/ALİ BARAN FAYIK

Görevinin ilk döneminde olan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, şehre 3,5 yılda kazandırdıklarını Sonsöz gazetesine anlattı. Binlerce dönüm kamulaştırılan arazi, onlarca belediye hizmet aracı ve projelerle Biga’ya göreve geldikten bugüne kadar 245 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, vatandaşların gönlüne ve hayatına dokunan birbirinden güzel projeleri tamamlayarak hizmete aldıklarını söyledi.

GÜCÜNÜ GEÇMİŞİNDEN ALAN ŞEHİR; BİGA

“Biga’mız, Çanakkale ilinin en büyük ilçesi. Yaklaşık 2000 yıl önce 80.000 nüfusun yaşadığı Parion şehri Biga’mızda. Şu an kazı çalışmaları devam ediyor. Birçok medeniyetin yaşadığı, Çanakkale Savaşları’nda lojistik ve sağlık hizmetleri anlamında ciddi desteği olan bir ilçe. Tabii Avrupa’dan Asya’ya geçen birlikler bizim güzergahımızdan geçmiş. Büyük İskender Anadolu’ya Biga’dan geçerken Perslerle dünyaca 5 büyük savaş arasında anlatılan Granikos savaşını ilçemizde yapmış. 108 köyü olan 2 tane beldesi olan 72 kilometre sahili olan, çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kültür zengini bir ilçe. Birçok ilçede ilde gittiğiniz zaman ya tarımı ya da hayvancılığı ya sanayisi ya turizmi öne çıkmıştır. Hamdolsun bizim ilçemizde hepsi mevcut. Balıkçılarımız, hayvancılığımızın, tarımımız, sanayimiz ve inşallah bundan sonra turizmimiz de Biga’ya yakışır şekilde. Mehmetçiğimizin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş’un memleketi, cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı Çanakkale’miz Türkiye’nin manevi başkenti Biga’mız da manevi kentimizin giriş kapısı.

KARINCA GİBİ ÇALIŞTILAR ALTIN KARINCA’YI ALDILAR

Hemşehrilerimiz adına, şehrimize böyle anlamlı ve faydalı bir projeyi kazandırdığımız ve ödülle taçlandığı için gururluyuz. Bu gurur ve mutluluk ise tüm Bigalılarındır. E-imar ile Kent Rehberi projemiz, Altın Karınca’da akıllı şehir uygulamaları kategorisinde ödül kazandı. Biz bu projemizi de, ödülümüzü de çok önemsiyoruz. Çünkü çağın gerekliliği olarak teknoloji dostu Belediye olmak vatandaşlarımızın zaman ve mekan anlamında büyük bir yükünü alıyor. Gelişen ve büyüyen Biga ilgili teknolojik anlamda da dönüşümü devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle Biga Belediyesi olarak vatandaşlarımızın imarla olan işlemlerini kolaylaştıracak olan E-İmar uygulamasını hayata geçirdik. Teknoloji dostu belediyecilik anlayışıyla sürdürülebilir gelişimi esas alarak ilçemizde yaşayan vatandaşların pandemi dönemi ve sonrası için kolaylık sağlamak amacıyla imarla olan işlemlerin internet üzerinden yapılabilmesi için E-İmar uygulamasını başlattık. Bu sistemle Türkiye’nin neresinde olursa olsun insanlar bilgisayarları, tabletleri, telefonları üzerinden online bir şekilde arsalarının, taşınmazlarının imar durumunu sorgulayabilecekler. Vatandaşlarımız tek tık ile erişim sağlayabilecekleri E-İmar uygulamasına Belediyemiz internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Verilere hızlı ve şeffaf bir şekilde ulaşmak artık çok önemli. Belediyemizce yıllık ortalama 350 adet imar durumu belgesi üretilmiş olup, telefonla veya bilgi amaçlı Belediyemize gelen vatandaşlara şifahi olarak verdiğimiz imar durum bilgilerini de dahil edersek bu rakam yıllık en az 4 bin sayısına ulaşıyor. Bu durum vatandaşlarımız ve Belediyemiz için büyük bir iş yükü demektir. Vatandaşlarımız ruhsat alacağı zaman bilgi amaçlı imar durumu almasına gerek kalmayacak. Ayrıca ifraz, tevhid, yola terk işlemleri yapılması gereken parseller için Harita Mühendislerince talep edilmesi halinde Belediyemize gelmelerine gerek kalmadan sayısal veri mail olarak paylaşılabilecektir. Elde edilen veriler sayesinde kaçak yapıların tespiti kolaylaştı, cadde ve sokaklarda bulunan kaldırım, bordür ve parke taşlarının durumu, genişlikleri de hesap edilerek yol bakım ve onarım maliyetleri de hesaplanabiliyor. Belediye personeli yaptığımız çekimler sonucunda sahaya inmeden bir kaldırım taşının dahi boyutlarını ölçebiliyor. Vatandaşlarımız 360 çekimi hem E-İmar hem de Kent Rehberi uygulamasıyla entegre olduğu için sorguladığı parselin gerçekteki yerin görüntüsünü görebiliyor.

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BİGA’YA SAYISIZ PROJE, 245 MİLYON TL YATIRIM

2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Biga’mızda halkımızın teveccühü ile göreve gelerek yeniden AK Parti’nin hizmet ve gönül belediyeciliğini halkımıza yansıtmaya başladık. Gönüller yapmaya geliyoruz diyerek Gönüllerin Şehri Biga’mızda birçok maddi ve manevi kazanımlar sağladık. Taş üstüne taş koymaya gayret ederek ilk olarak Belediyemizin mali ve kurumsal yapısını düzeltip çalışmalara başladık. Millet Bahçesi proje alanı, Adapark, Şirintepe Eski pancar deposu alanı, Karaçayır, Hal binası, İstiklal Mahallemizdeki alanın kamulaştırmasını yaptık. O günkü rakamla 5 milyon 500 bin lirayı bulan toplam 35 bin metrekarelik alanı Biga Belediyesine kazandırdık. Bugünkü değerle 20 milyon lirayı geçen alandan bahsediyorum. Ayrıca Göktepe Köyü’nde belediyemize bedelsiz olarak kazandırdığımız 155 bin metrekarelik arazi üzerine Et Entegre Tesisi, Hayvan Pazarı, Kamyon Garajı ve Sosyal Tesisleri ve Nakliyeciler Sitesi projelerimizi hayata geçireceğiz. Ayrıca büyüyüp gelişen ve artık Biga’mızda yatırımcılara yetmeyen Organize sanayi bölgemizin gelişmesi için yaptığımız girişimlerle ek olarak Göktepe arazisi ile birlikte toplamda 2 milyon metre karelik alanı Belediyemiz mücavir alan sınırlarına kazandırdık. Bunların yanı sıra kepçeden damperli kamyona, yol süpürme aracından kombine kanal açma aracına, otobüsten hizmet araçlarına varasıya bugünkü değerle 30 milyon TL’nin üzerinde olan 21 adet aracı şehrimize ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına belediyemiz bünyesine kazandırdık. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Roman kardeşlerimizin yaşadığı Şehitlik Mahallemizde düğün salonu, çocuk parkı, teras ve kafeterya projeleri, Adapark, Millet Bahçesi, Uzunsu ve Asmalı Derelerini ıslah çalışması, 23 Nisan Çocuk Kütüphanesi, Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı, Şükrü Kemerli Parkı, Güvercin Sevenler Derneği binası, Zübeyde Aydın Çocuk Kreşi, İrfan Şahin Er Meydanı, Çavuşköy İmamevi ve Kur’an Kursu binası, 93 dairelik sosyal konutlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Yeniceköy Kültür Sanat ve Bilgi evi, Abdiağa Çağlayan Trekking projelerimizle toplamda 195 Milyon TL’lik projelerimizi şehrimize ve hemşehrilerimiz için kazandırdık. Kamulaştırdığımız araziler, araçlar ve projelerimizle birlikte şehrimize 3,5 yılda 245 milyon TL yatırım yaptık. Tüm bunları bir önceki dönemden kalan 125 milyon TL borca rağmen hayata geçirdik. Yerel-genel uyumuyla Belediyemize mali yükü olmadan borcumuzu neredeyse hiç artırmadan yaptık.”

Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion Antik Kenti, 1850 yıl sonra belediye meclisine ev sahipliği yaptı. Biga Belediye Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısı antik kentteki Odeion’da yapıldı. ( Burak Akay – Anadolu Ajansı )



YEREL VE GENEL UYUMUYLA BİGA’NIN SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

Şehirde taşkın riski ve kötü koku oluşturan Uzunsu ve Asmalı derelerinin ıslah edildiğini anlatan Başkan Erdoğan, “Kocabaş Çayımızın yan kolları olan Uzunsu ve Asmalı deremizi biz göreve ilk geldiğimiz zaman masamıza aldık. Yerel ve genel uyumuyla bakanlıklarımızın şehrimize yapması uygun olacak çalışmalarla ilgili hemen görüşmelere başladık. DSİ ile alakalı Kocabaş Çayımızın ıslahı yapılsa da yan kollarıyla ilgili çalışmanın mutlaka yapılması gerekiyordu. Çünkü kar suları veya yoğun yağıştan dolayı taşkınlar, yazın da sular çekilince koku ve kötü görüntü yaşanıyordu. Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’nun desteğiyle Ankara’da Bakanımızı ve Bakan Yardımcımızla bu konuyu görüştük. Uzunsu deremizin ihalesi yapıldı ve yüzde 70 seviyelerinde çalışma tamamlandı. İnşallah yılbaşına kadar projemiz tamamlanacak. Artık orada taşkın riski ve kötü koku yaşamayacağız. Ardından Bahçeli köyü tarafından gelen, Gençlik Merkezi ve Siteler altından geçen Asmalı Deremiz var. 2023 yılında da yatırım programına alınarak ihalesinin yapılmasıyla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Asmalı deremizin ıslahını da tamamladıktan sonra şehrimizde taşkın riski ortadan kalkacak. Ayrıca Yeniceköy Mahallemizin karayoluna paralel bir deresi var. O deremizi de kapalı devre olarak yapacağız. Hem taşkın hem de kötü görüntü ortadan kalkacak.



BİGA ADETA BÖLGENİN MEZOPOTAMYASI

Ekoturizm yerel toplulukların ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayan doğa deneyimine dayalı bir turizm çalışmasıdır. Ekoturizmin uygulanması yani baskın unsurları ise turizm için elverişli bir coğrafi yapıya, tarihi, kültürel ve beşeri bir dokuya sahip olmasıdır. Tabi bunu pandemi döneminde daha gerçekçi olarak yaşadık. Neydi o? Doğanın kıymeti. Şehrimizde Parion Antik Kenti, Abdiağa Çağlayan trekking parkuru, Nilüfer Gölü, Bigalı Mehmet Çavuş anıt evi ve kabri, Işıkeli köyümüzdeki yöresel ünü olan nohut kahvesi ve köyün yakınlarındaki Mavi Su Şelalesi. Parion antik kenti dediğimizde tarih, Mehmet Çavuş veya nohut kahvesi dediğimizde kültür, Nilüfer Gölü, Abdiağa Çağlayan ve Mavi Su şelalesi dediğimizde ise doğal güzellik karşımıza çıkıyor. Biga Belediyesi olarak tarih, kültür ve turizme verdiğimiz değerle bu planlamaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Turizm ve ekoturizmin diğer önemli bir unsuru ise ulaşımdır. Biga’mız İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük illere çok yakın. Son yılların en büyük yatırımlarından olan 1915 Çanakkale Boğaz Köprümüz ve otoban yoluyla birlikte İstanbul 3 saat gibi bir mesafeye indi. Ulaşımın kolaylığıyla birlikte Biga’mızdaki ekonomi ve turizm faaliyetlerinin daha hızlı ve rahat olduğunu görüyoruz.

ÇANAKKALE SAVAŞININ FEDAKARI; BİGALI MEHMET ÇAVUŞ

Gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir fedakar, cefakar ve kahraman bir isimden bahsediyoruz. Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı Çanakkale topraklarında, Çanakkale Savaşında savaşın seyrini değiştiren düşmana ilk dur diyen bir kahramandan bahsediyoruz. Mehmetçik isminin isim babasından bahsediyoruz. 16 yıl askerlik yapmış fekadakardan bahsediyoruz. Atatürk’ün bize emaneti olan muhteşem Türk’ten bahsediyoruz. Bigalı Mehmet Çavuşumuz, kıymetlimiz silah arkadaşlarıyla birlikte düşman askerine karşı omuz omuza çarpışarak Seddülbahir Kalesi’nde eşine az rastlanır bir ölüm kalım mücadelesi verdi. Savaş yıllarında olsun sonrasında olsun kahramanımızın yaşamı ise büyük bir yokluk, zorluk ve fedakarlık içinde geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gümüş saat ve tabaka ile ödüllendirdiği, Enver Paşa’nın imtiyaz madalyası taktığı kahramanımız, kıymetlimiz “Bir yürek bir de kürek yeter’ diyerek istihkam küreği ve taşla düşmanı püskürtecek kadar cesur; çarpışmada yaralanıp tedavisinin ardından hava değişimi için gittiği köyünde “Arkadaşlarım cephede savaşırken ben burada yatamam” diyecek kadar fedakar; savaştan sonra kendisine teklif edilen maddi yardımlara “Ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım” diyecek kadar da vatansever ve adanmış bir ruhtur. Bu örnek hayatı gelecek nesillere anlatmanın ve her Bigalının hatırlamasının değerli bir görev olduğuna inandık. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur anlayışıyla bizler geçmişimizi unutmayacak ve unutturmayacağız dedik. Mehmet Çavuşumuzun bu kahramanlığını ve örnek hayatını gelecek nesillere aktarmak, günümüzde onu daha iyi anlamak ve anlatmak için Biga Belediyesi olarak çalışmalar başlattık. Uzun emek ve gayretler sonucu kıymetli hocamız Ömer Arslan tarafından hazırlanan kitap; kitabın araladığı kapıyla da değerli yönetmen ve yapımcımız Gökhan Tarkan Karaman’ın çalışmasıyla Bigalı Mehmet Çavuş Belgeselimizi hazırladık. İnşallah uzun soluklu çalışma serüvenimizle Mehmet Çavuşumuzun Bahçeli Köyü’ndeki evini de müze olarak ilçemize kazandıracağız ve anılarını hep birlikte yaşatacağız. Çünkü geçmişimiz geleceğimize ışık tutar. Bir milletin ferdi olarak geçmişini öğrenen kişi, milli değerlerini, kültürünü tanıyarak milli bilinç kazanır. Herkesi bu anlamda özellikle Biga’mıza kahramanımızın kabrini ziyaret etmeye bekliyoruz.



OSMANLI SANCAĞI BİGA’DA ATASPORU YAŞATILIYOR

Biga’mız kadim bir tarihe sahip. Bu vesileyle de resmi kaynaklarda 1900’lü yılların başında Osmanlı döneminin Biga’sında yağlı pehlivan güreşlerinin düzenlendiğini görüyoruz. Biga o dönem Osmanlı Sancağı olarak bugünkü il konumunda bir yerleşim yeri. Bizler de göreve geldiğimizin ilk yılı ata sporumuzun yaşatılması adına kollarımızı sıvayarak yağlı pehlivan güreşlerinin ilkini 2019 yılında düzenledik. Sonrasında pandemi nedeniyle ara verdik ve 2021-2022 yıllarında tekrar düzenledik. Ayrıca 1923 yılında Aşir Atlı Paşa’nın Biga’mızda atlı okçuluk ve yağlı pehlivan güreşlerini şehit çocuk yararına yaptığını yine arşivden görüyoruz. Tabi UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi olarak kispet ustası İrfan Şahin ustamız Biga’da yaşıyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün atölyesine gelerek kispetleriyle haşır neşir olmaya devam ediyor. Ustamız adına Biga’mızda er meydanı kazandırdık. Bu çalışmayı da bir ahde vefa olarak gördük. Türkiye’nin tek kıspet ustası İrfan ustamızın adı burada yaşayacak. Tüm tarihi kaynakların pekiştirici hatırasıyla yağlı pehlivan güreşlerini düzenlemenin Biga’da bir görev olduğunu hissettik. 18 Eylül Biga’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlediğimiz yağlı pehlivan güreşlerimizin adına Mehmet Çavuş ismini verdik. Mehmetçiğin isim babası Bigalı Mehmet Çavuşumuzun ismini tüm Türkiye’ye duyurmak için bu yıl güreşlerimiz bu özel isimle düzenlendi. Mehmet Çavuşumuz da aynı zamanda bir pehlivan. İnşallah adeta Biga’mızla özdeşleşmiş bir ata sporu olan güreşlerimizi Türkiye’deki en iyi beş organizasyon içinde yer almasını sağlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Bizler unutmayacağız, unutturmayacağız.



ET VE SÜT DİYARI BİGA; KÖFTESİYLE İDDİALI

Bigamıza, Biga Yarımadasına ismini veren, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, geçmiş tarihi, kültürü ile çok değerli olan bir şehir. Bir çok ile veya ilçeye gittiğimiz zaman orada bir şey öne çıkmıştır. Bu da ya hayvancılıktır, ya tarımdır, ya da turizmdir. Ama Biga’da tarım var, hayvancılık var, sanayi var, balıkçılık var ve Allah’a şükür olmayan hiçbir şey yok. Onun için geçmiş tarihimiz ve kültürümüzden aldığımız deneyimle Biga’yı bugün getirdiğimiz noktayı hep birlikte yaşıyoruz. Et ve süt diyarı ya da kırmızı ette marka şehir Biga olarak tüm Türkiye’de biliniyoruz. Özellikle İstanbul restoran ve pazar yerlerinde Biga’mızın eti, sütü ve domatesi ün yapmış durumda. Biga Köftesi, Biga Peynir Tatlısı, Biga Peynir Helvası, Biga Cevizli Lokumu en büyük yöresel hazinemizdir. Özellikle Biga Köftesi ve Peynir tatlı ve helvasını duyurmak ve herkese tattırmak adına büyük emek sarfediyoruz. Biga’nın pirincini, peynir tatlısını ve Işıkeli nohut kahvesini coğrafi işaretli ürünler haline getirmek için başvurularımız yapıldı. Bölgemizde kapalı seracılık, kapalı üretimle alakalı çalışmalara başladık. Neticelendiğinde inşallah Biga’da sadece çeltik, domates, biber gibi ürünlerin haricinde, çiçekçilik başta olmak üzere sera üretiminin de başta olduğunu göreceğiz. Yine hayvancılığı geliştirmek ve Bigamızı markalaştırmak anlamında da Biga Belediyemiz Göktepe Köyümüzün olduğu bölgede vasfını yitirmiş 155 bin metrekare mera alanını belediyemize tahsis ederek orada hem hayvan pazarımızı modernize edeceğiz, hem de et entegre tesisimizle Biga etinin markalaşmasının da önünü açmış olacağız. Biga’mız demir çelik, mobilya, enerji, gıda, maden, kimya, tekstil, deri, makine ve metal gibi sektörlerde yıllık 1 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaştı. Tüm bunlara baktığımızda Biga’mızın yöresel üretim ağının ne kadar geniş olduğunu da görmüş oluyoruz.