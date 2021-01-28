Biden’den elektrikli araç kararı

Amerika Birleşik Devletlerinin yeni Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinin ardından alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Biden’ın imzaladığı yeni bir kararname uyarınca federal hükümetin kullandığı araçların tamamının Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen elektrikli araçlarla değiştirileceği öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletlerin de Federal hükümetin filosunda 224 bini otomobil, 412 bin adedi ise ticari araçlar olmak üzere yaklaşık 650 bin araç bulunuyor. ABD merkezli teknoloji haber portalı Tech Crunch’a göre bütün filonun değiştirilmesinin yaklaşık 20 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

İşte yerli ve milli ekonomi politikası dediğin tam da böyle bir şey. Düşmanlık ve ötekileştirmek üzerinden değil, teşvik üzerinden yürütülen son derecede akıllıca bir politika.

Biden’in seçimi sonrasında yazdığım makalelerde ve yapmış olduğum televizyon ve youtube söyleşilerinde bu seçimin teknolojik gelişmeleri hızlandıracağını, iklim üzerindeki olumsuz etkisi artık açıkça bilinen fosil yakıt kullanımını engelleyecek teknolojilerin öncelikle ele alınacağını söylemiş, anlatmıştım. Bu karar tahminlerimin isabetli olduğunu hedefi tam on ikiden vurduğumu açıkça gösteriyor.

Bu pandeminin yarattığı ekonomik krizden kurtulmak ve ekonomileri hızla yeniden canlandırabilmek için de yeni üretim kalemlerine ihtiyaç olduğu aşikardır. Bu tip kararları bundan sonra daha da fazla göreceğiz, hükumetler bir taşla birden fazla kuş vurmaya çalışacak, bir yandan ekonomik krizi ortadan kaldırmaya çalışırken, diğer yandan da iklim değişikliğine yol açan eski üretim ve tüketim biçimini değiştirecekler.

Demedi demeyin, gelecek zannettiğimizden çok daha büyük bir hızla geliyor. Bu çok büyük değişime yeterince hazırlık yapmaz isek sanayi çağını ıskaladığımız gibi bu yeni çağı da ıskalarız. Bu ıskalamanın bedeli emin olun ki bir öncekinden de çok daha ağır olacaktır.

Emin olun önümüzdeki 20 yıl içinde ulaşım sektörünün bel kemiğini elektrikli araçlar oluşturacak. Bugün zaten demir yollarında hareket eden hemen hemen tüm lokomotifler ve metrolar elektrikli, kömür yakan lokomotif kalmadı gibi, mazot yakanlar ise hızla azalıyor. Teknolojisinin sağladığı avantajlar yüzünden elektrik motorlarına geçiş demir yollarında çok hızlı oldu. Şimdi sıra kara yollarında.

Kara yollarında elektrikli araçlar hızla artacak, muhtemelen de 10 yıl içinde trafiğe çıkan araçların en az yarısı elektrikli olacaktır.

Elektrikli araç teknolojisi ile otonom araç teknolojisi birlikte ele alındığında ise çok büyük bir maliyet avantajı ortaya çıkmaktadır.

Kaza yapma riski düşük, bakım giderleri daha az ve sürücü masrafı içermeyen, 7/24 çalışabilen elektrikli otonom araçların ticari filolarda sağlayacağı rekabet üstünlüğü öncelikle ticari amaçla yük ve yolcu taşıtan kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs ve taksi olarak kullanılan araçların hızla elektrikli otonom araçlara dönüşmesine yol açacaktır.

Bu dönüşümü başaramayanlar piyasada oluşan rekabet ortamında varlıklarını sürdüremeyerek yok olmaya mahkum olacaklardır.

Türkiye lojistik sektörüne çok ciddi yatırım yapmış ve bu sektörde milyonlarca insanın çalıştığı bir ekonomiye sahiptir. Bu büyük dönüşümün çok ciddi bir yeniden yatırım yükü getireceği, eski filonun çok kısa bir süre zarfında çöpe dönüşeceği açıktır. Zaten ciddi bir döviz borcu sorunu bulunan Türk ekonomisinin bu yeni finansal yükü nasıl kaldırabileceği üzerine kafa yorulmalıdır.

Diğer yandan ulaştırma sektöründe sürücü olarak çalışan milyonlarca insanın çok kısa bir süre zarfında işsiz kalacak olmasının yaratacağı etkileri giderecek istihdam politikaları da geliştirilmelidir. Tüm becerisi araç kullanmak olan bu insanların kendilerine gelir temin edebilecek yeni nitelikler ile donatılması bu istihdam politikalarının ana amacı olmalıdır.

Araçların elektrik enerjisi kullanması aynı zamanda elektrik üretim sektörünü de ilgilendirmektedir. Elektrikli araçları, fosil yakıtlar kullanılarak elde edilen elektrik enerjisi ile şarj eden bir üretim biçimi muhakkak ki hedeflenen amaca uygun olmayacaktır.

Türkiye’yi yönetenler bu yazıyı ve benzerlerini gelecekten haber veren bir işaret fişeği olarak kabul etsin, hazırlık yapmaya başlasınlar, yoksa demedi demeyin ekonomik, siyasi ve sosyal olarak çok ağır bir bedel öderiz…