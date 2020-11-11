Biden : Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi ‘utanç verici’

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenimahalle'de bir iş yerine yapılan baskında 13 bin litre sahte kolonya, 717 şişe sahte el dezenfektanı, bir kolonya dolum makinesi, 6 bin 600 litre etil alkol ile 3 bin 840 etiket ele geçirildi.