Biden CIA Başkanlığına William J. Burns’ü aday gösterdi

ABD, (DHA) – ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın, Merkezi İstihbarat Ajansı CIA’in başına, uzun süre diplomat olarak görev yapmış William J Burn’u getireceği açıklandı.

ABD’de başkan seçilen ve 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Başkanlığına William J. Burns’ü aday gösterdiğini duyurdu. Biden’ın ekibinden yapılan açıklamada, Burns’ün ABD’yi ve halkı güvende tutacak onlarca yıllık deneyime sahip örnek bir diplomat olduğu belirtildi. ABD’nin 40’ıncı devlet başkanı Ronald Reagan’dan Hüseyin Barack Obama yönetimlerine kadar bir çok başkan ile çalışan William J Burns’ün CIA’in başına getireceği açıklandı. Biden yaptığı açıklamada, “Amerikan halkı bir sonraki CIA Direktörümüz olarak onunla mışıl mışıl uyuyacak” dedi. Onaylandığı takdirde Burns, CIA tarihinde deneyimi Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen ilk yönetici olacak.