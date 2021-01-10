Bıçaklı yaralamaya karışan iki kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) – ADANA’da yabancı uyruklu bir kişiyi bıçakladıkları öne sürülen 2 kişi, polis tarafından kovalmaca sonucu yakalandı.

Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi’nde kavga ettikleri yabancı uyruklu bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 kişi, olay yerinen kaçtı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralının tedavisi devam ederken, eşkalleri belirlenen şüpheliler ise 3 kilometre uzaklıktaki Merkez Park’ta oldukları tespit edildi. Parkın etrafını saran polisleri gören şüpheliler, kaçmaya başladı. Park içinde yaya olarak izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, saklandıkları ağaç kenarında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, 5 Ocak Polis Merkezi’ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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