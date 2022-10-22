Bıçaklı saldırıda yaralanıp, akaryakıt istasyonun marketine sığınarak kurtuldu

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Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da Berkay G. (23), 4 kişi tarafından sırtından ve karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Berkay, akaryakıt istasyonunun marketine girerek saldırganlardan kurtulmayı başardı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi’nde meydana geldi. Berkay G., Termessos Caddesi’ne yakın bir sokakta kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrarken, bıçaklı saldırı sonucunda karın ve sırt bölgesinden yaralandı. Bıçaklı saldırganlardan kaçarak kurtulmaya çalışan Berkay G., yakın bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketine sığındı ve yardım istedi. Marketin tuvalet kapısının önünde yere yığılan Berkay G.’yi gören istasyon çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Berkay G.’nin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırdı. Berkay G.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganların eşkalini tespit etmeye çalıştığı belirtildi. (DHA)

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