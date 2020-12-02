Bıçaklı kavgada 2 kardeşi yaralayan zanlılar tutuklandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Umut-Emre A. kardeşleri yaralayan yaşları 18’den küçük H.B. ve B.A., yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 29 Kasım günü, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Umut A. bacağından, kardeşi Emre A. sırtından yaralandı.

Kavgaya karışanlar kaçarken, yaralı kardeşler, Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki çiçekçinin önünde yere yığıldı. İlk müdahaleleri yoldan geçen sağlık çalışanı Gülten Yıldırım tarafından yapılan kardeşler, Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin H.B. ve B.A. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli tespit edilen adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen H.B. ve B.A. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralı kardeşlerin tedavileri sürüyor.

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