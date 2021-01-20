Beytüşşebap’ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ilçede araçlar, kardan görünmez hale gelirken, bölge halkı da çatılarında biriken karları temizledi.

Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede sürücüler, kardan görünmez hale gelen araçlarının üzerindeki ve çevresindeki karları, bölge halkı da çökme tehlikesine karşı evlerinin çatısındaki karları kürekle temizledi. Belediye ekipleri ise ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İlçeye bağlı 13 köy ve 5 mezra yolu da kardan ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekiplerince köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

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